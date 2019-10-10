Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2705-2720 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2720, 2730 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти (14.00 МСК). Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.19%) и РТС (+0.85%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий прирост долларового индекса РТС был связан с существенным утренним укреплением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он провел весь торговый день в состоянии консолидации на позитивной территории. Таким образом, заметное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть нашло отражение в основном в позитивной динамике отечественной валюты.

К слову, вчерашняя статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила смешанный характер. Существенное увеличение запасов сырой нефти за океаном на 2.9 млн баррелей сочеталось с более масштабным суммарным сокращением запасов бензина и дистиллятов. Уже после завершения основных торгов в России контракты на нефть сорта Brent растеряли почти весь свой внутридневной прирост. Они по-прежнему торгуются намного ниже ближайшего значимого психологического и технического уровня $60 за баррель, что стоит трактовать как умеренно негативный фактор для российского рынка акций.

Добавим, что вчерашнее улучшение настроений на внешних фондовых рынках было связано с ожиданиями назначенного на сегодня начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. В СМИ появились обнадеживающие слухи о том, что Пекин готов увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции в США еще на $10 млрд в год.

Другой значимой внешней новостью стало известие о том, что Турция начала военную операцию на севере Сирии. Это событие увеличивает уровень геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что потенциально может способствовать росту нефтяных котировок. Вместе с тем, боевые действия ведутся в стороне от Персидского залива и пока не угрожают традиционному морскому пути поставок «черного золота» из нефтеносного региона.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7.4 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции МТС (MTSS RM, +2.97%), которые «потянули» за собой вверх и взаимосвязанные бумаги Система (AFKS RM, +2.00%). Объективным стимулом для этого выступило заявление главы ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова о том, что было принято решение не проводить делистинг акций МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи. Указанное решение стоит оценивать как позитивный сигнал для обеих указанных бумаг, поскольку за пределами России обращается почти 37% акций МТС в форме АДР. В то же время компании АФК «Система» принадлежит контрольный пакет акций телекоммуникационной компании.

Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.12%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +0.40%) пользовались умеренным спросом на фоне новостей по поводу предстоящей консолидации мобильного оператора Tele2 и проведения дополнительно эмиссии акций в пользу банка ВТБ. Принципиальное решение по этому поводу было принято ранее. Вчера стало известно, что закрытие указанной сделки планируется в течение нескольких месяцев.

Ожидаемо хуже рынка закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, —2.72%), Полюс (PLZL RM, —1.36%) и Новатэк (NVTK RM, —1.13%). Они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Им вполне можно «простить» вчерашнюю слабость, поскольку она связана с предстоящей выплатой промежуточных дивидендов.

Достаточно сильным падением также отличились бумаги Polymetal (POLY RM, —1.00%), ММК (MAGN RM, —1.34%), ПИК (PIKK RM, —2.53%), FIVE-гдр (FIVE RM, —0.55%), ТМК (TRMK RM, —2.02%). Как мы видим, опережающим распродажам подверглись в основном представители металлургического сектора. По-видимому, это было связано с заметным укреплением курса отечественной валюты, что не идет на пользу акциям экспортеров металлов.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 подрос на 0.3%.

С учетом сильного вчерашнего закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.