При приближении к началу торговых переговоров между США и Китаем волатильность на мировых рынках возрастает. Информационное поле наэлектризовали противоречивые высказывания официальных представителей двух стран и спекуляции СМИ на тему перспектив исхода встречи. Одним из сценариев развития событий может стать подписание валютного соглашения, которое было формально оформлено еще в феврале и может быть промежуточным шагом к заключению сделки. Движением в сторону сближения позиций способно стать и возможные исключения для некоторых американских компаний на операции с Huawei. Центральной темой обсуждения по-прежнему остается проблема интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Китайская сторона оказалась разочарована действиями США по включению в черный список рядя технологических компаний и настаивает на отмене увеличения размера пошлин, намеченного на 15 октября и 15 декабря, что увеличивает напряженность. Вполне возможно, что сторонам удастся согласовать некоторые вопросы и это позволит рынкам подрасти, но инвесторам также стоит быть готовыми к вполне реальному досрочному завершению встречи.

Из важных событий вчерашнего дня отметим публикацию протокола с последнего заседания Федрезерва, в котором было отмечено возрастающее давление со стороны внешних факторов и повышение вероятности рецессии. Большинство членов FOMC выступили за необходимостью снижения ключевой ставки на 25 б.п. в сентябре и рассматривают возможность еще одного снижения до конца года в пользу которого говорят слабые статданные по экономике. Из интересных тем можно выделить обсуждение увеличение баланса ФРС для стабилизации денежного рынка – об этом во вторник говорил Дж. Пауэлл. Американские индексы умеренно отреагировали на протоколы, тема торговых переговоров все же преобладает. Из макростатистики сегодня внимание заслуживает ИПЦ в США за сентябрь.

Индекс МосБиржи вчера удержался выше отметки 2700 пунктов, показав небольшой рост. Сегодня мы рассчитываем на нейтральное открытие торгов. При этом, учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами и высокую волатильность, не исключаем реализации негативного сценария, при котором индекс МосБиржи способен вернуться в район 2680-2700 пунктов. Из корпоративных событий отметим дивидендную отсечку в акциях Роснефти и публикацию результатов продаж Алроса за сентябрь.