Российский рынок акций мало изменится в ожидании начала переговоров между США и Китаем по торговым спорам, рубль укрепится на фоне снижения доллара на международном валютном рынке форекс.

Участники торгов продолжат следить за риторикой между представителями США и Китая в ходе начала раунда переговоров по торговым спорам.

ИНДЕКСЫ

В четверг в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области выше 1300 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма". Поток противоречивых сообщений в прессе относительно планов США и КНР способствовал сохранению повышенной волатильности на мировых фондовых рынках в преддверии важных переговоров, которые начнутся 10 октября, добавляет аналитик.

Роман Антонов из Промсвязьбанка рассчитывает на нейтральное открытие торгов на рынке акций РФ. При этом, учитывая высокую неопределенность с торговыми переговорами и сильную волатильность, аналитик не исключает реализации негативного сценария, при котором индекс Мосбиржи способен вернуться в район 2680-2700 пунктов. "Из корпоративных событий отметим дивидендную отсечку в акциях "Роснефти" и публикацию результатов продаж "Алроса" за сентябрь", — добавляет он.

"Сегодня с утра внешний фон негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2%, в легком минусе и нефть. Скорее всего, мы откроемся небольшим снижением, а потом, очень вероятно, индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку проверить на прочность поддержку 2700 пунктов. В случае закрепления ниже, вероятность дальнейшего ухода в район 2600 пунктов резко возрастет", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВАЛЮТА

На азиатских торгах в четверг наблюдается очередное небольшое ослабление доллара: пара евро-доллар показывает очередные намеки на желание протестировать снизу вверх отметку 1,1, отмечает Антонов. В таких условиях наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль на сегодня видится 64,5-65,3, считает он.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение попыток закрепления ниже уровня 65 по паре доллар-рубль, но формирование устойчивого тренда выглядит маловероятным, пока сохраняется неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР, полагает Старцев.

Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 64,4-65,2 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР. Основные европейские фондовые биржи также закрылись ростом а ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,12-0,15%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский Nikkei 225 — на 0,45%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,58%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,34%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,06%.

Стоимость нефти падает на 0,26% — до 58,17 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,1% — 1,0984 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос по основным индексам на фоне сдержанного оптимизма на зарубежных площадках, роста нефтяных котировок и укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,19% — до 2713,02 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 1317,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 31 копейку – 64,89 рубля, евро — на 22 копейки, до 71,19 рубля, следует из данных Московской биржи.