Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после нейтральной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 вернул отметку 2900 пунктов, но остается под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (2965 пунктов). Повышение было обеспечено главным образом новостями о готовности Китая заключить частичное торговое соглашение, а также нарастить закупки сельскохозяйственной продукции, если США откажутся от повышения импортных пошлин. В протоколах заседания ФРС при этом не содержалось однозначных сигналов в отношении дальнейшего смягчения политики, хотя и отмечались возросшие понижательные риски для экономики.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,4%. Фондовые индексы Китая увеличиваются на 0,5-1% в ожидании официального возобновления торговых переговоров на министерском уровне. На рынок поступают противоречивые торговые новости, которые, однако, пока не подтверждаются официально. Среди них: возможный отъезд китайской делегации из США на день раньше обговоренного срока, заключение валютного соглашения между странами и ослабление ограничений в отношении Huawei Technologies.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после отступления от максимумов дня накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов “черного золота” на прошлой неделе при сокращении запасов нефтепродуктов и увеличении нефтедобычи до нового рекордного максимума 12,6 млн баррелей в день. Данные негативно сказались на котировках, которые остаются под давлением краткосрочных сопротивлений, расположенных на 59,20 доллара (для Brent) и 54 доллара (для WTI). В четверг повлиять на рынок может ежемесячный отчет ОПЕК.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды повышением, но остались в рамках диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно. Краткосрочные инвесторы предпочитают воздерживаться от открытия позиций ввиду мировой неопределенности, в то время как в среднесрочной перспективе рынок остается под понижательным давлением до закрепления выше сопротивлений 2760 и 1350 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль упала ниже 65 руб, но остается выше поддержки 64,55 руб, указывая на краткосрочное боковое движение. Пара евро/рубль также “зажата” между средней и верхней полосой Боллинджера (70,90-71,90 руб).

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, изменятся незначительно и продолжат движение в рамках краткосрочных “боковиков”. Основным драйвером дня станут новости в отношении торгового вопроса – долгожданный день настал, а ситуация по-прежнему выглядит неопределенной. На данный момент все еще представляется возможным заключение хотя бы частичного торгового соглашения, но и этого сторонам, вероятно, будет добиться трудно, что создает риски для акций по всему миру.