Доходность 10-летних ОФЗ вчера снизилась на 4 б.п. — до 6,81% годовых. Покупки рублевых облигаций проходили на фоне данных о замедлении инфляции, что усиливает ожидания снижения ключевой ставки на заседании в октябре. Аукционы Минфина продемонстрировали высокий интерес к ОФЗ, а неудовлетворенный спрос транслировался в покупки на вторичном рынке, что сдвинуло вниз (на 3-4 б.п) всю кривую доходности гособлигаций.

Минфин вчера продал 15-летние ОФЗ 26225 на 41,9 млрд руб. при спросе 79,8 млрд руб. Дисконт по доходности к закрытию во вторник составил 2 б.п. Заявки на ОФЗ-ПК 24020 с переменным купоном Минфин удовлетворил на 10,5 млрд руб. при спросе 49,3 млрд руб. Цена отсечения составила 100,27%.

16 октября предстоит погашение ОФЗ 24019 на 108,2 млрд руб. Кроме того, в октябре Минфин выплачивает купоны по обращающимся бондам на 75,2 млрд руб. Мы ожидаем, что реинвестирование инвесторами выплат Минфина суммарно на 183,4 млрд руб. обеспечит высокий спрос на ОФЗ до конца месяца.

Вчера ЦБ РФ повысил на 0,2 трлн руб. прогноз профицита ликвидности в банковской системе на конец этого года — до 3,6–3,9 трлн руб. Пересмотр прогноза связан с ожиданием роста бюджетных расходов и увеличением размещения бюджетных средств на счета банков. Увеличение профицита ликвидности будет оказывать понижательное давление на ставки денежного рынка.

Из корпоративных событий до конца этой недели отметим планы по размещению новых выпусков облигаций Новосибирска, Московской области и СУЭК. По соотношение риск/доходность интересно смотрится предложение Московской области (Ва1/-/ВВВ-). Ставка купона маркетируется на уровне 7,40% годовых на 5 лет. Доходность выпуска составляет 7,61% и предполагает премию к ОФЗ в размере 106 б.п.

На наш взгляд, снижение ключевой ставки на заседании 25 октября уже учтено в ценах рублевых облигаций. До появления новых сигналов регулятора по ставке ожидаем проторговки рублевыми облигациями бокового диапазона.