Вчера Минфин провел два абсолютно противоположных по успешности аукциона. Первое размещение 15-летней бумаги 26225 (май.34) достигло максимального объема с начала Июня. Минфин продал весь неразмещенный остаток бумаги (42 млрд), тем самым сократив выбор долгосрочных бумаг для будущих аукционов до 10 и 20 летней. Доходность размещения составила 7.11% (дисконт — 2бп). Неудовлетворённый спрос с аукциона мгновенно отправился на вторичный рынок, что снизило доходность еще на 2бп, достигну отметки 7.09% годовых.

Второй аукцион прошел менее успешно. Министерство разместило 10.5 млрд ОФЗ 24020 (июл.22) с выплатами привязанными к RUONIA. Спрос был минимален и 94% совокупного объема было аллоцировано между двумя участниками рынка.

В текущей конъюнктуре результаты аукционов выглядят вполне логично. Позитивная риторика ЦБ, увеличение вероятности снижения ставки со стороны ФРС (82% на основе фьючерсного рынка) привели к тому, что инвесторы смотрят в сторону продолжения снижения ставок и хотят занять позиции в длинных бумагах на выгодных условиях. Однако те же факторы негативно влияют на флоутеры, что приводит к маленьким объемам и низкому спросу. Мы ожидаем продолжения данной тенденции в случае появления новых сигналов о снижении процентных ставок в мире.



