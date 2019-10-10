Вчера ЦБ представил данные по профициту платежного баланса за 3К19, который составил $12,9 млрд; эта цифра очень близка к консенсус-прогнозу, однако ниже наших ожиданий ($18 млрд).

Статистика по экспорту за 3К19 стала позитивным сюрпризом – ненефтяной экспорт продемонстрировал сильный рост на 7% г/г против спада на 3% г/г по итогам 1П19; тем не менее, на уровне всего торгового баланса это улучшение было нейтрализовано восстановлением импорта, который вырос на 4% г/г после спада на 3% г/г по итогам 1П19. Баланс услуг преподнес негативный сюрприз – его дефицит составил $11 млрд за 3К19 против дефицита $8 млрд за 2К19.

Любопытный момент заключается в том, что чистый отток частного капитала составил $1,4 млрд за 3К19; несмотря на то что доля иностранных инвесторов на российском рынке госдолга (ОФЗ) выросла до 30%, то есть до уровня середины 2018 г., их приток, судя по всему, был нейтрализован оттоком российских инвесторов.

В целом платежный баланс за 3К19 указывает на некоторое восстановление как внутреннего, так и внешнего спроса, и в то же время указывает на весьма сбалансированный счет капитала. Это соответствует нашему мнению о том, что несмотря на привлекательность России для иностранного капитала при нынешней конъюнктуре российских процентных ставок, замедление экономического роста вызывает отток российского капитала; в итоге курс рубля, вероятно, сохранится у отметки примерно 65 руб./$, то есть на уровне нашего ориентира по курсу на конец 2019 г.