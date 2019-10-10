Накопленная с начала года инфляция составляет 2,3%. После снижения на 0,2% за сентябрь, в первую неделю октября инфляция осталась на нулевом уровне. В результате годовые темпы роста цен уже сейчас, судя по всему, опустились ниже отметки 4%. Сезонное снижение цен на фрукты и овощи уже практически закончилось, так что, скорее всего, в ближайшее время цены вновь будут расти, но тем не менее отставание от прошлогодней динамики инфляции сохранится. Так, в прошлом году в октябре цены поднялись на 0,4%, ближе к концу года рост цен ускорился из-за ожидания повышения НДС, этого фактора в этом году не будет. В итоге годовые темпы инфляции продолжат снижаться до конца года.

ЦБ повысил оценку структурного профицита ликвидности на конец текущего года. Сейчас он оценивается в 3,6– 3,9 трлн руб. по сравнению с 3,4–3,7 трлн руб. ранее. Рост структурного профицита ликвидности ЦБ связывает с увеличением расходов бюджета и размещений бюджетных остатков на счетах в банках. Мы не раз отмечали рост поступлений по бюджетному каналу в сентябре, до конца года расходы бюджета должны продолжить расти. Чтобы стерилизовать дополнительный навес избыточной ликвидности Банк России планирует увеличить объем КОБР в обращении, кроме того с октября должен повыситься средний уровень корсчетов банков в ЦБ для выполнения нормативов по обязательным резервам. Мы оцениваем потенциальный рост среднего уровня корсчетов примерно в 75– 100 млрд руб. по сравнению с только что закончившимся периодом усреднения.