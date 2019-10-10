Индекс-провайдер WisdomTree объявил предварительные результаты ежегодного пересмотра индексов. Для нас основной интерес представляет WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, являющийся бенчмарком для одноименного ETF. Окончательные результаты пересмотра будут опубликованы в пятницу, 11 октября. Все изменения вступят в силу после 18 октября.

Основным изменением в WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, касающимся России, стало исключение акций четырех компаний: PLZL LI (что, по нашим оценкам, приведет к оттоку 7 млн долл. пассивных инвестиций, 0,9x среднедневного оборота торгов за последний месяц), VTBR LI (5 млн долл., 2,6x), RKMD LI (3 млн долл., 2,0x) и HYDR (2 млн долл., 0,4x). Самые существенные изменения весов произошли в OGZD LI (+141 бп, до 5,1%, что предполагает приток 29 млн долл., 0,2x) и MNOD LI (-88 бп, до 2,5%, отток 18 млн долл., 0,8x). Однако в случае OGZD LI потенциальный приток выглядит незначительным. Также следует отметить потенциальный приток инвестиций в PHOR (3 млн долл., 0,9x).