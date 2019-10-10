Сегодня стартует действо, которое весь финансовый рынок ждал еще с конца июня, когда на встрече G-20 в Осаке президент США Дональд Трамп и Председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по торговле. И с тех пор рынок ждет и надеется, надеется и ждет. И вот этот исторический час настал, но будет ли он действительно историческим? Вот уже наступило и утро этого как бы исторического дня, но до сих пор ходят упорные слухи, что очередной раунд переговоров продлится только один день вместо запланированных двух, и уже сегодня вечером китайская делегация отправится домой.

И поэтому в условиях полной неопределенности участники рынка нервничают. Эта нервозность явно ощущается сегодня на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Они в принципе стоят вблизи нулевых отметок, но периодически нервно дергаются и пытаются «закопаться в песок» в красной зоне. И поэтому пока пугает не столько общая ситуация, сколько высокая волатильность и готовность участников рынка рвануть куда-нибудь подальше и пониже. Судя по всему кнопочка «SELL» у многих уже натерта до блеска и осталось только стукнуть по ней пальцем.

А ведь кроме «исторической встречи» сегодня еще есть вещи достойные внимания. И, более того, способные поддержать рынок или же, напротив, уронить его. К этой категории прежде всего следует отнести выход данных по инфляции. В 15-30 мск выйдет свежий индекс потребительских цен за сентябрь. Аналитики ожидают снижения ее темпов с 0,3% до 0,2% (месяц к месяцу), что в нынешних условиях можно признать негативом. Сама цифра в 0,2% не так страшна, как страшна динамика ее изменения. Налицо замедление темпов роста и в том числе и потребительских расходов, что является косвенным подтверждением того, что американская экономика начинает замедляться.

Также еще до начала торгов должна появиться квартальная отчетность второй по величине авиакомпании мира — Delta Air Lines (DAL). Ожидания здесь и аналитиков, и инвесторов весьма позитивны. А поскольку отчетность компании выходит фактически первой в новом сезоне отчетности, то главное здесь, чтобы Delta нас не разочаровала и дала позитивный импульс всему престоящему сезону.

И все же день сегодня подобен рулетке. Что там произойдет на американо-китайских переговорах, никто не знает, и исход может быть фактически любой. Можно хоть монетку подкидывать. Ну или по крайней мере внимательно следить за новостями.