Сегодня и завтра должны пройти переговоры между США и Китаем на высоком уровне, которые станут первыми за несколько месяцев. Рынок будет следить за ними с особым вниманием на фоне неоднозначных сигналов от обеих сторон. Отметим, что от исхода переговоров, вероятно, зависит, будут ли в следующий вторник повышены с 25% до 30% пошлины на импорт китайских товаров объемом $250 млрд (как обещал ранее Дональд Трамп). При этом вчера президент США заявил, что есть хороший шанс на соглашение с КНР.

Отсутствие определенности относительно перспектив переговоров способствовало резким колебаниям цен на золото сегодня утром: после начала азиатской сессии котировки выросли до $1 516 за унцию, но вскоре опустились до $1 504 за унцию. Вместе с тем текущее укрепление пары EUR/USD оказывает золоту поддержку.

Помимо торговых переговоров сегодня инвесторы ждут данных по числу заявок на пособие по безработице и по инфляции в США, а также выступления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

Мы полагаем, что сегодняшние новости, вероятно, будут скорее негативными для восприятия рисков, что положительно отразится на таких защитных активах, как золото. При этом потенциал роста цен на желтый металл, на наш взгляд, ограничен утренним максимумом $1 516 за унцию.