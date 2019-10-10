К концу текущего года ставка Банка России может составить 6,5%
Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы инфляции в России снижаются быстрее, чем ЦБ прогнозировал в сентябре, подчеркнув при этом, что некоторые инфляционные риски так и не материализовались.
По словам Набиуллиной, это позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось раньше.
По сравнению с сентябрьским, заметно более умеренным сигналом, сегодняшнее заявление звучит существенно мягче, в связи с чем мы меняем наш прогноз относительно исхода октябрьского заседания Совета директоров ЦБ.
Мы ожидаем, что ключевая ставка ЦБ будет снижена на 25 бп в октябре и затем еще на 25 бп – в декабре.
Таким образом, к концу года ее значение должно составить 6,5%.
Устойчиво низкая инфляция и более быстрое смягчение политики ЦБ подкрепляют нашу оценку равновесной ключевой ставки на уровне 5,5%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191010/830397123.html