Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы инфляции в России снижаются быстрее, чем ЦБ прогнозировал в сентябре, подчеркнув при этом, что некоторые инфляционные риски так и не материализовались.

По словам Набиуллиной, это позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось раньше.

По сравнению с сентябрьским, заметно более умеренным сигналом, сегодняшнее заявление звучит существенно мягче, в связи с чем мы меняем наш прогноз относительно исхода октябрьского заседания Совета директоров ЦБ.

Мы ожидаем, что ключевая ставка ЦБ будет снижена на 25 бп в октябре и затем еще на 25 бп – в декабре.

Таким образом, к концу года ее значение должно составить 6,5%.

Устойчиво низкая инфляция и более быстрое смягчение политики ЦБ подкрепляют нашу оценку равновесной ключевой ставки на уровне 5,5%.



