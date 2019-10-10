В рамках Дня инвестора стальных компаний АТОН организовал встречи для более 35 инвесторов с Северсталью, Evraz, ТМК и НЛМК. Ключевыми темами обсуждения были: устойчивость премий внутренних цен на сталь, гибкость капзатрат, прогнозы по сырью, влияние государственных инфраструктурных проектов, конкуренция на внутреннем рынке труб.

Нормализованные премии внутренних цен на сталь оцениваются в $40-50/т

Внутренние премии в ценах г/к стали к экспортным ценам достигли максимума $90/т в июле, так как внутренний спрос на сталь вырос на 8% г/г на фоне введения эскроу-счетов. Они уже упали до $57/т в сентябре, и компании полагают, что эти уровни близки к средней норме и устойчивы. Мы не согласны с этим и считаем, что увеличение спроса из-за нового регулирования является временным, а на внутренний баланс спроса/предложения повлияет зимнее замедление и рост предложения г/к стали от казахских металлургов.

Инвестпрограммы – гибкие и зависят от условий на рынке

Инвесторы были обеспокоены тем, что аппетит производителей стали к инвестициям вырос прямо в конце цикла, то есть в преддверии снижения прибылей. Все компании подтвердили, что их объявленные инвестпланы являются гибкими и могут быть скорректированы / отложены, если ситуация на рынке ухудшится. Evraz еще не принял финального решения по своим ключевым проектам, в т.ч. по рельсовому производству стоимостью $500 млн в Пуэбло. Мы считаем, что балансы НЛМК и Северстали достаточно крепки, чтобы выдержать низкие цены на сталь в течение двух лет, прежде чем коэффициент выплат из FCF упадет ниже 100%, согласно дивидендной политике.

Ситуация была хуже в 2015, инфраструктурные проекты должны помочь в 2021

Отрасль сейчас находится в лучшей форме, чем в 2015 – загрузка мировых стальных мощностей составляет 81%, что намного выше 70% тогда. Следовательно, премия стали к сырью должна нормализоваться до уровней выше $250/т. Положительный эффект от объявленных государственных инфраструктурных проектов станет заметен в 2021 и далее. Например, только запланированное увеличение завершенного жилищного строительства до 120 млн кв м с 80 млн должно увеличить спрос на сталь в России на 3 млн т в год.

Цены на железную руду могут упасть до $70/т, на уголь – стабильны

Текущие цены на железную руду очень близки к предельному производителю, что означает потенциал снижения до $70/т, поскольку поставки от бразильских компаний продолжают восстанавливаться (запасы железной руды в портах Китая с июля увеличились на 13%). Цены на коксующийся уголь упали на фоне улучшения поставок из Австралии, но дальнейшее снижение представляется маловероятным, поскольку цены поддерживаются кривой затрат. Оба сырья подвержены негативному влиянию предстоящей зимней остановки мощностей в Китае. В Китае набирает обороты сбор стального лома, что создает долгосрочную угрозу для потребления железной руды в стране.

Угроза новых OCTG-мощностей – слишком отдаленная

Загорский трубный завод (ЗТЗ) объявил о планах строительства завода по производству бесшовных OCTG-труб мощностью 400 тыс т, что, на наш взгляд, тревожно для внутреннего рынка мощностью 2.3 млн т в условиях отсутствия значимого роста. Тем не менее угроза представляется слишком отдаленной, т.к. объявленные планы по выходу на полную мощность в 2022 были сочтены слишком амбициозными – строительство и сертификация должны занять не менее пяти лет. Ожидается, что капзатраты на производство OCTG превысят $1 млрд против объявленных $500 млн. Кроме того, новые объемы должны заменить импорт (текущая оценка – 150 тыс т), преимущественно из Китая и Украины.