В центре внимания инвесторов во всем мире продолжают находиться торговые переговоры между США и Китаем. В четверг новости, касающиеся именно этого события, выступили ключевым драйвером для роста фондовых рынков, в том числе и российского.

Индекс МосБиржи ближе к концу сессии сумел выйти на положительную территорию вместе с большинством голубых фишек. Причем сильнее остальных подскочили акции сектора стали: Северсталь (+2,4%), НЛМК (+2,3%), ММК (+2,1%). На мой взгляд, бумаги представителей этой отрасли являются наиболее чувствительными к фактору торгового противостояния между Китаем и США, особенно с учетом их сильной перепроданности в последние недели.

В это же время среди ликвидных акций были и бумаги, которые закрывались в четверг в минусе. Это главным образом топовые ритейлеры: Магнит (-1,3%), X5 Retail Group (-1,3%).

Накануне также сильно просели акции Роснефти (-2,9%), что полностью объясняется дивидендным гэпом. Ну и наибольшую просадку показали акции ПИКа (-11,2%) из-за продажи пакета миноритария с 10%-ым дисконтом к рынку. Мы не исключаем, что в дальнейшем общая амплитуда колебаний в инструменте останется относительно невысокой. Бумаги находились в устойчивом восходящем тренде с конца 2014 г. Продажа пакета Марка Роудса может привести к росту ликвидности в бумагах, что позитивно.

Техническая картина в индексе МосБиржи существенным образом не меняется. Котировки остаются в формате боковой консолидации, хотя вчерашний выкуп просадки и выступает достаточно оптимистичным сигналом. С технической точки зрения риски связаны с потенциальным спуском ниже 2690-2700 п. При таком раскладе далее нисходящее движение может получить ускорение, а цели сместятся к 2600-2620 п. Пока же этого не произошло, общая картина нейтральная. Дальнейшие перспективы роста во многом завязаны на внешних факторах, в частности на торговой сделке.

Российский рубль в паре с долларом в четверг заметно укрепился на ряду с другими валютами развивающихся стран. Курс опустился к 64,4. Как и в случае с рынком акций, ключевым драйвером выступает внешний фон.

Фондовые площадки накануне росли надежде на то, что США и Китай достигнут по крайней мере частичной торговой договоренности во время переговоров на высшем уровне. Американские индексы продемонстрировали подъем после того, как президент США написал в твиттере о том, что встретится с вице-премьером КНР в пятницу, чтобы продолжить торговые переговоры, вызвав приток оптимизма. Дональд Трамп отметил, что Китай хочет заключить сделку, но добавил «…хочу ли этого я?».

Между тем, вице-премьер КНР Лю Хэ сказал о том, что Пекин намерен достичь соглашения с Вашингтоном и избежать дальнейшей эскалации торговой войны, передает Reuters.

Процесс урегулирования широкого круга взаимных претензий США и Китая еще далек от завершения, и наверняка будет идти долго и трудно. Поэтому, даже если на текущей неделе будет заключена предварительная сделка, вряд ли это станет долгоиграющим позитивом для мировых рынков. Реакция может носить кратковременный характер в несколько дней.

На ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров положительная динамика наблюдается во многих commodities. Цены на нефть Brent вчера выросли на 1,5% и сегодня есть шансы вернуться к $60 за баррель. Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, добыча картеля в сентябре рухнула на 1,31 млн баррелей в сутки (б/с). Главным образом это было обусловлено разовым снижение объемов производства в Саудовской Аравии на 1,28 млн б/с. Среди наиболее заметных трендов можно выделить резкое восстановление добычи в Ливии (+104 тыс. б/с) и столь же мощный обвал в Венесуэле (-82 тыс. б/с). Наш среднесрочный взгляд на перспективы нефти остается умеренно позитивным

На фоне отскока нефти курс USD/RUB сегодня может продолжить движение вниз в сторону 64. На горизонте ближайших недель важный диапазон торможения останется в коридоре 62,5-63,5.

На фоне роста оптимизма в мире сейчас наблюдается общее снижение индекса доллара, в том числе и по отношению к китайскому юаню. Кроме того, в ожидании позитивного исходя торговых переговоров вчера резко начали расти доходности американских гособлигаций (то есть их продавали). Все это отражает позитивные ожидания участников по поводу дальнейших перспектив торговой сделки.

На российском рынке сегодня с открытия ожидаются дивидендные гэпы в акциях МТС и АЛРОСА. Также сегодня последний день перед закрытием реестра в ФосАгро и ММК. На следующей неделе пройдут отсечки в Распадской и Газпром нефти, на чем сезон полугодовых выплат будет завершен. Следующий пул дивидендов ожидаем только в декабре.

Сегодня также планируется публикация операционных результатов Северстали за III квартал 2019 г.

Общим позитивным драйвером для российского рынка акций и облигаций выступает вчерашняя риторика главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что Банк России может понизить прогноз по инфляции на 2019 г. с нынешних 4-4,5%, поскольку пока инфляция складывается ниже ожидаемой.

«Будем оценивать проинфляционные и дезинфляционные факторы. Мы сейчас видим, что и уже фактическая инфляция, и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, мы предполагали раньше», — сообщила Набиуллина.

Таким образом, шансы на снижение ключевой ставки на следующем заседании 25 октября увеличиваются. Комментарий главы Банка России закономерно привели к ускорению роста российских ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) переписал исторические максимумы, поднявшись шестую сессию подряд. В это же время мы сохраняем положительный взгляд на среднесрочные выпуски корпоративных облигаций.

Падение ставок — это положительный драйвер и для рынка акций, особенно дивидендных историй с высокой доходностью. Например, к таким относятся МТС, Детский мир, Норникель, Мосбиржа, Юнипро и др.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,39%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,4%.