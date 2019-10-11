Не сказать, чтобы настроения инвесторов заметно ухудшились. Но впереди выходные, итоги переговоров США с Китаем по пошлинам продолжают оставаться под большим вопросом, а заметный рост предыдущих дней в итоге будет неизбежно требовать фиксации прибыли. Так что пока нет оснований думать, что и сегодня западные рынки сумеют сохранить свой безудержный оптимизм. Причем, чем лучше будет открытие на фондовых площадках, тем больше вероятность, что к окончанию сессии фиксирующиеся «быки» загонят индексы в отрицательную область.

Тем не менее, пока все выглядит совсем даже неплохо. Американские торговые площадки, открывшиеся накануне чрезвычайно бодро, уже к середине сессии развернулись в умеренную коррекцию, но растерять все достижения старта торгов не успели. Закрытие прошло хоть и достаточно спокойно, но все же весьма достойно: DJIA зафиксировал значение 26497 п. (+0,57%), S&P500 остановился на 2938 п. (+0,64%), а NASD COMP прибавил 0,59%, финишировав на уровне в 7951 п.

Европа, отличившаяся вчера большим количеством важной статистики несмотря на неоднозначные цифры в отчетах, сумела отторговаться тоже весьма неплохо. Пока США разбираются с Китаем, Турцией и Кубой, им явно не до Старого Света, что дает инвесторам своеобразную передышку. В итоге британский FTSE100 прибавил 0,28% — до уровня 7186 п., германский DAХ вырос на 0,58% — до 12164 п., а французский САС40 поднялся на 1,27%, закрывшись на отметке 5569 п.

Отечественные фондовые биржи, начавшие торговую сессию весьма безрадостно, не только достаточно быстро смогли остановить снижение и развернуться в неспешный рост, но и ближе к финалу торгов, поддерживаемые растущими ценами на нефть, сумели показать результаты, за которые перед западными коллегами точно краснеть не придется: индекс РТС закрылся на уровне 1331 п., прибавив 1,02% (в основном, конечно, за счет дорожающего рубля), а индекс МосБиржи поднялся на 0,31%, завершив торги на уровне на 2722 п. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+6,23%), «Северсталь» (+2,41%), САФМАР (+2,40%), НЛМК (+2,30%) и ММК (+2,08%). Сильней других снизились %), ПИК (-11,17%), «Роснефть» (-2,89%), «Магнит» (-1,34%), ГДР «Пятерочки» (-1,29%) и «Полиметалл» (-1,07%)

Стоимость углеводородов, возраставшая в течение всего вчерашнего дня, ближе к ночи консолидировалась в боковом движении, что вполне нормально на фоне иссякшего потока новостей, касающихся сырьевых рынков. Вероятнее всего, сегодня не стоит ждать от энергоносителей выдающейся динамики, и мы увидим или «боковик», или некоторую коррекцию перед выходными. Если, конечно, не случится чего-нибудь экстраординарного, что для рынка нефти весьма характерно. Сейчас же, по состоянию на 7:05, фьючерсы на нефть марки BRENT торгуются по 59,36 долл./барр., сорт WTI стоит 53,79 долл./барр. Сегодня вечером будут опубликованы данные по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes, что может оказать дополнительное влияние на динамику стоимости углеводородов.

Российский рубль, продемонстрировав накануне весьма мощный рост по отношению к ведущим мировым валютам, ночью консолидировался на новых для него уровнях, не предпринимая попыток выйти из довольно узкого коридора. Отсутствие значимых новостей, способных повлиять на курс отечественной валюты, способствовало тому, чтобы страсти на рынке улеглись и трейдеры получили передышку. По состоянию на 7:07 утра на рынке Форекс доллар стоит 64,44 руб./долл., а евро — 70,97 руб./евро. Если в течение сегодняшнего дня не произойдет существенных событий, способных негативно повлиять на динамику курса рубля, на выходные скорей всего мы уйдем вблизи текущих уровней, так как весомых поводов для дальнейшего укрепления рубля пока не наблюдается.

Сегодня в течение дня Германия и Франция отчитаются по инфляционным показателям, Мичиганский университет выдаст целый блок статистики в виде индексов потребительских инфляционных ожиданий, ожиданий потребителей, настроения потребителей, текущих экономических условий и ожидаемой инфляции. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению числа буровых установок. В России будут опубликованы цифры по сальдо торгового баланса. Для получения дивидендов закроют реестры «ВСМПО-Ависма» и «Роснефть», последний день в дивидендах проведут акции «Фосагро»и ММК.

Фьючерсы на ведущие мировые индексы, валюты и сырьё находятся сегодня утром (по состоянию на 7:10 мск) на нейтральных уровнях, показывая разнонаправленную, но очень вялую динамику. В таких условиях и открытие торгов на российских фондовых биржах скорей всего пройдет без потрясений.