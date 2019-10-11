Последний день переговоров: китайцы хотят договориться, Трамп хочет поднять S&P 500
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром пятницу растут в среднем на полпроцента.
Значимых корпоративных отчётностей сегодня не будет. Из заметной макростатистики – только данные Мичиганского университета по потребительским ожиданиям и настроениям за октябрь.
Сегодня последний день очередного раунда торговых переговоров США-КНР. Судя по утечкам многочисленных «знакомых с делом» людей, китайцы приехали с конкретными предложениями вплоть до заключения промежуточной сделки, в которой стороны придут к согласию по ряду вопросов – главным образом по закупкам сельхозпродукции из США.
Дональд Трамп напомнил, что в отсутствие прогресса на переговорах Соединённые Штаты повысят анонсированные тарифы на 250 млрд долл. товаров с 25% до 30%. Параллельно со стандартными заявлениями о том, что «Америка пойдёт только на хорошую сделку», американская сторона усложнила переговоры. Так, США ввели визовые ограничения китайским чиновникам, якобы причастных к притеснению мусульман в автономном районе Синьцзян. Кроме того, ещё 28 фирм, занимающихся искусственным интеллектом, добавлены стоп-лист, и им ограничена деятельность в США и с американскими компаниями.
Главная задача для Китая – помешать Вашингтону увязывать экономические вопросы с политическими санкциями, а в идеале – заключить частичную торговую сделку, чтобы закрепить имеющийся прогресс. Полноценная сделка (особенно в текущем моменте) реальной не представляется. Американцы же будут продавливать всё больше и больше разных требований в ожидании результата сразу по массе направлений. Трамп, как он сам регулярно пишет у себя в твиттере, хочет всё или ничего.
Что касается словесных интервенций для поддержки котировок, то без хоть какого-то прогресса на переговорах их можно не ждать вообще. США (и особенно президент) не станут делать хорошую мину при плохой игре и прямо скажут, что ничего не достигнуто и в игре нужно поднимать ставки. Но если хоть минимальный прогресс будет, Трамп поставит это себе в заслугу, и рынки с радостью пойдут вверх.
Сегодня Дональд Трамп встретится с вице-премьером Госсовета Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию. В начале года три их встречи увенчались успехом. Инвесторы любят искать аналогии в прошлом, и в том смысле такая встреча даёт надежду на положительный исход.
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