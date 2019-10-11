В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе на фоне возобновления переговоров по торговым вопросам между США и КНР (во второй половине дня президент США сообщил о готовности лично встретиться с вице-премьером КНР в пятницу). Лучше рынка выглядел металлургический сектор, поскольку возможность устранения торговых разногласий между США и КНР подразумевает благоприятное влияние на динамику глобального спроса на базовые металлы. Так, акции Северстали (CHMF) подорожали на 2.4%, НЛМК (NLMK) – на 2.3%, ММК (MAGN) – на 2.1%. Новатэк (NVTK) подорожал на 1.9%, МТС (MTSS) – на 1.5%, ВТБ (VTBR) – на 1.3%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.9%, ОГК-2 (OGKB) – на 6.2%, Донского завода радиодеталей (DZRD) – на 2.8%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Президент США Д. Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с КНР и подтвердил свое участие в переговорах в пятницу, что заметно повлияло на оценки инвесторов в отношении перспектив мировой экономики – судя по динамике доходности казначейских облигаций и курса доллара США к корзине мировых валют, спрос на «защитные» активы сокращается, что подразумевает восстановление притока капитала на развивающиеся рынки (в случае, если итоги переговоров США и КНР оправдают оптимистичные ожидания).

На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за снижением индекса доллара (DXY), отражающего курс доллара США к корзине мировых валют.



