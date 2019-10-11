Российский рынок акций начал вчерашний день распродажами, но благодаря улучшению внешнего фона вновь оттолкнулся от поддержки 2700 пунктов и прибавил по итогам дня 0,3%. Такой результат можно назвать слабеньким, учитывая более сильный рост европейских и американских площадок, а также хорошо поднявшуюся нефть.

Поводом для роста стали сообщения со стороны США и Китая о намерении достичь торгового соглашения. Однако в ходе предыдущих встреч и после них такие заявления мы слышали неоднократно. Поэтому делать ставку на то, что стороны обо всем договорятся и бросаться покупать все подряд, мы бы не стали. Похоже, что от подъема российский рынок сдерживает все та же причина: отсутствие притока свежих денег.

Но сегодня с утра мы откроемся ростом, который, скорее всего, будет продолжен в течение дня. Спекулятивно можно попробовать взять «нефтянку», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть». Также интересны черные металлурги: на них хоть и действует негативно укрепляющийся рубль, но они сильно упали за последнее время, а цены на металлы подрастают, да и про высокие дивиденды забывать не следует.

Сбербанк покупать страшно: он уже какой раз не может преодолеть сопротивление 230 руб.

Вчерашний отчет ОПЕК продемонстрировал снижение нефти странами-членами организации в сентябре на 1,3 млн баррелей в день. Но основной вклад в это внесло падение производства в Саудовской Аравии, поэтому данный факт можно считать уже отыгранным.

Однако сегодня «черное золото» продолжает расти и начинает тестировать отметку 60 долларов за баррель. Скорее всего, данный уровень будет пройден, а позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки ближе к 62 долларам, где хотя бы половину лонгов нужно фиксировать. Ближайшей целью роста нефти мы видим отметку 64 доллара, но далеко не факт, что котировки смогут туда дойти.

Пара евро-доллар сумела закрепиться выше 1,10 и сегодня на азиатской сессии продолжает слабо расти. Это, с учетом дорожающей нефти, дает паре доллар-рубль хороший шанс снизиться ближе к 64. Но следует учитывать, что в районе 63,7-63,8 находится сильная поддержка, которую рубль вряд ли сможет преодолеть.