По итогам торгов 10 октября индекс МосБиржи вырос на 0,31% до 2721,51 п., а индекс РТС на 1,02% до 1330,92 п. Почти весь день отечественный рынок провёл в минусе, ожидая тревожных новостей с американо-китайских переговоров. Однако к закрытию торгов положение спас Д. Трамп, который в своём очередном твитте подтвердил встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ в пятницу. Тем самым были опровергнуты слухи о сокращении программы переговоров. Вверх пошёл американский рынок, а вслед за ним и российский. Бумаги «Роснефти» просели на 2,88% после дивидендной отсечки. Акции «АЛРОСА» подорожали на 0,87%, хотя компания сообщила о падении продаж на 34% в январе-сентябре. Однако на рынке рассчитывают на сильный IV квартал. В акциях «МТС» подорожание на 1,53%, так как в четверг они торговались последний день с дивидендами. Однако лидерами дня стали «ОГК-2» (+6,23%), «Северсталь» (+2,4%), «САФМАР» (+2,4%) и «НЛМК» (+2,3%). Слабее всех оказались бумаги «ПИК» (-11,17%), «Магнит» (-1,34%), X5 Retail Group (-1,29%), Polymetal (-1,07%) и привилегированные «Башнефть» (-1,04%). Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,666 млрд рублей.

Сам рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Связано это с заявлениями главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что складывающиеся тенденции в динамике инфляции могут позволить регулятору снижать ставку более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. К 7 октября инфляция в РФ замедлилась до 3,86%, что уже ниже целевого уровня ЦБ РФ. Соответственно, можно ждать очередного притока средств на рынок ОФЗ, как от резидентов, так и от нерезидентов. Не будем также забывать о том, что идёт обсуждение возможности отрицательных ставок по валютным депозитам, а это можно считать мерой стимулирования населения к конвертации части депозитов в рубли с последующим инвестированием на финансовом рынке. И, наконец, к вечеру попытки нефти выйти выше отметки $59 за баррель Brent стали более акцентированными. Кроме того, возможный позитивный исход переговоров США и Китая, даже в частичной форме, снимет часть рисков замедления мировой экономики, а это означает более устойчивый спрос на товары российского экспорта.

Американский рынок поверил в светлое будущее после того, как президент Д. Трамп подтвердил факт встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу. К вечеру четверга Д. Трамп также отметил, что переговоры идут «очень хорошо». Соответственно, можно оставить данную тему до её полного раскрытия вечером в пятницу. Статистика по инфляции на рынок не повлияла. Индекс потребительских цен сохранил темпы роста в сентябре на уровне 1,7%, а Core CPI на уровне 2,4%. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан немного приободрил рынок заявлением о том, что он допускает дальнейшее снижение ставки. Из корпоративных историй стоит вновь обратить внимание на бумаги Boeing, которые подешевели на 1,04%. Компания заявила об обнаружении трещин в конструкции ранних моделей B737. Пока более подробной информации не было, но, похоже, компанию ждёт ещё один большой скандал. По итогам торгов DJIA вырос на 0,57% до 26496,67 п., а S&P 500 на 0,64% до 2938,13 п.

Азиатские торги проходили в позитивных надеждах. Япония и Корея проведут в пятницу торговые переговоры в Женеве. В пятницу также состоится встреча Д. Трампа и вице-премьера КНР Лю Хэ, от которой ждут, как минимум, заявлений о том, что принятие новых повышенных пошлин вновь будет отложено на период проведения переговоров. На европейском направлении есть свой оптимизм, который связан с заявлениями премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Ирландии Лео Варадкарса о наличии возможности заключить более продуктивную сделку по ирландской границе до 31 октября. Это помогло фунту стерлингов заметно укрепить свои позиции. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21793,81 п. (+1,12%), Hang Seng — 26351,89 п. (+2,50%), Shanghai Composite — 2972,21 п. (+0,83%).

Нефть продолжила отыгрывать перспективы заключения соглашения между США и КНР. Кроме того, генеральный секретарь OPEC Мохаммад Баркиндо заявил о том, что рассматриваются все варианты дальнейших действий, включая расширение ограничений по добыче, но решение будет приниматься на декабрьской встрече. В самом картеле снизили ожидания роста спроса в текущем году на 40 тыс. барр. до 0,98 млн барр. прироста потребления в сутки, или 99,8 млн барр. в день. Однако позитивный исход переговоров США и КНР может поправить ущерб, который был нанесён нефти и её потреблению. Во всяком случае, золото вновь стремится под отметку $1500 за тройскую унцию, что может говорить о росте аппетитов к риску. К 9:00 мск Brent — $60,03 (+1,57%), WTI — $54,3 (+1,40%), Золото — $1501,3 (+0,03%), Медь — $5760,7 (-0,02%), Никель — $17630 (+0,03%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 98,65 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигала накануне уровня почти в 1,7%, но на азиатской сессии снизилась до 1,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,102 (+0,07%), GBP-USD — $1,245 (+0,13%), USD-JPY – 108,01 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. США и КНР пока не огорчают рынок своими противоречиями, а сохраняют надежду на заключение, как минимум, промежуточной сделки по торговым вопросам. Нефть дорожает, азиатские рынки растут. Более того, даже по направлению британского «развода» с Евросоюзом появляются надежды. Соответственно, ждём от российского рынка роста в пределах 0,5-1,0%, а от рубля укрепления до 64,0 за доллар.