Рынок акций РФ и рубль вырастут на фоне торгового оптимизма
Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на улучшении внешней конъюнктуры.
Рост оптимизма по поводу американо-китайских торговых переговоров поддержит спрос на активы развивающихся рынков.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3-0,5% в район 2730-2735 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720 и 2710 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2740 и 2750 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
В начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".
"Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с КНР и подтвердил свое участие в переговорах в пятницу, что заметно повлияло на оценки инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, спрос на "защитные" активы сокращается, что подразумевает восстановление притока капитала на развивающиеся рынки. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно углубление коррекции вниз доллара", — добавил он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,6% на фоне заявления Дональда Трампа о том, что в пятницу он встретится с главой переговорной группы от Китая. Это в очередной раз показывает, как влияют на рынок надежды на разрешение торгового конфликта.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в пределах в пределах 2,3%, японский Nikkei 225 — на 1,6%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,9%.
Стоимость нефти растет на 2,2% до 60,43 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1019 доллара против 1,1008 на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок в четверг вырос, отыгрывая внешний позитив. Повышение рынка нефти и западных биржевых индексов поддержало рост курса российских акций. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 0,31% до 2721,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02% до 1330,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 43 копейки и составил 64,46 рубля, евро — на 25 копеек до 70,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
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