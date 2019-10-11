Нефть воспрянула духом на фоне поддерживающих комментариев генсека ОПЕК о «сильных мерах», которые будут приняты на заседании картеля в декабре. Как мы писали ранее, считаем, что соглашение ОПЕК+ продлят на весь 2020 г. и увеличат квоты на сокращение добычи. Также нефть поддержал вновь улучшившийся сантимент по ходу торговых переговоров США и КНР. Однако в случае отсутствия каких-либо компромиссов (мы сюрприза от переговоров не ждем), на рынок вновь вернутся опасения снижения мировой экономики и спроса на сырье. По нефти в этом случае видим риск проторговки 57-60 долл./барр. Это перспектива сл.недели, на наш взгляд.