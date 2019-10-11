Вчерашнее заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, из которого следовало, что ЦБ всерьез рассматривает возможность снижения ключевой ставки на 25 бп уже на октябрьском заседании, вызвало ралли на денежном рынке. Выступая на форуме Finopolis 2019 Набиуллина заявила, что некоторые проинфляционные риски, на которые ранее указывал регулятор, в этом году так и не материализовались, что, по ее словам, позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось раньше. Она также сообщила, что ЦБ планирует представить обновленный прогноз по инфляции, хотя мы обращаем внимание, что это заседание не будет опорным. Исходя из этого, мы скорректировали наши прогнозы в отношении темпов смягчения денежно-кредитной политики и теперь ожидаем, что до конца года ЦБ дважды снизит ставку – на 25 бп в октябре и еще на 25 бп в декабре. По итогам вчерашней сессии ставка 1x4 FRA снизилась на 11 бп, до 6,98%, в остальных сегментах кривой снижение составило от 10 до 16 бп. Короткие ставки процентных свопов опустились на 11–13 бп, более длинные – на 8–9 бп. Кривая NDF сместилась вниз на 7–10 бп, кросс-валютные свопы завершили день ниже на 4–6 бп.

Однодневные ставки вчера также снижались, чему, вероятно, способствовали приток ликвидности из бюджета и рост ожиданий относительно более активного смягчения политики ЦБ. Средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам овернайт по итогам дня составила 6,75% (-6 бп), ставка однодневного репо с КСУ в течение большей части сессии торговалась в диапазоне 6,75–6,80%. Однодневный валютный своп по-прежнему выглядел несколько слабее: его средневзвешенное значение на относительно низких торговых объемах снизилось лишь на 4 бп, до 6,88%.

Мы полагаем, что уровень ликвидности в системе в ближайшие дни продолжит постепенно расти, благодаря чему остатки средств банков на корсчетах могут превысить 2,5 трлн руб. Это, на наш взгляд, будет способствовать сохранению однодневных ставок на относительно низком уровне.