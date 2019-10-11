Два снижения ставки от Банка России по 25 б.п. полностью заложены в ожидания рынка
Вчерашние комментарии Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снижать ставку более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, привели к резкому изменению ожиданий на рынках относительно исхода октябрьского заседания. Рынок форвардных ставок сейчас указывает на то, что два снижения ставки по 25 базисных пунктов в настоящее время полностью заложены в ожидания рынка. При сохранении относительно спокойной ситуации на внешних рынках снижение ставки, вероятно, продолжится в начале 2020 года.
С конца 2017 года Банк России ориентировался на диапазон в 6-7% в качестве нейтрального уровня ставки, но в сентябре признал, что данный уровень может быть пересмотрен. Таким образом, вероятный минимум ставки в текущем цикле снижения смещается с 6.5% к 6%. Возможность ухода ставки ниже 6% в рамках 2020 года также возросла. Ключевым условием для реализации подобного сценария является сохранение относительной стабильности на глобальных финансовых рынках.
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