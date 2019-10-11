Расширяется тенденция к ограничению инвестиций в угольную генерацию. В ходе недавней серии встреч достаточно много наших собеседников выразили намерение ограничить инвестиции в акции компаний сектора, которые имеют значительную угольную генерацию. Пороговое значение для инвестиций, как мы выяснили, варьирует от 10% до 50% EBITDA и/или установленной мощности, однако мы используем эту возможность проанализировать перспективы угольной генерации российских компаний на 5-летнем горизонте. Мы пришли к неутешительным выводам. ОГК-2 и Юнипро непривлекательны для инвесторов, придерживающихся стратегии вывода средств из угольной генерации, а в случае Интер РАО при активной покупке новых активов значение приблизится к 30%, при этом реализация проекта строительства Ерковецкой ТЭС может существенно ухудшить инвестиционную привлекательность компании. Русгидро, как ни странно, также имеет значительную долю угольной генерации, и в случае реализации какого-либо проекта в этом сегменте в рамках ДПМ-2 на Дальнем Востоке эта доля может стать чрезмерно высокой.

Что эта тенденция значит для котировок акций? Высокая доля угольной генерации у ряда компаний едва ли станет фактором давления на их акции в ближайшей перспективе, однако, как мы полагаем, может существенно ограничить их базу акционеров, отсекая новый спрос и снижая эластичность котировок к позитивным новостям. В конечном счете, по нашему мнению, в структуре собственности может уменьшиться доля зарубежных и соответственно увеличиться доля российских акционеров, в результате чего повысится вмененная справедливая дивидендная доходность, что, в свою очередь, ограничит потенциал роста стоимости акций в среднесрочной перспективе.



