И снова неизвестные ракеты атакуют нефтяные мощности в зоне Персидского залива.

На этот раз нападению подверглись иранские танкеры. Иран, как и следовало ожидать, обвинил в атаках Саудовскую Аравию.

Пока непонятно, какие дальнейшие шаги будет предпринимать Иран. Возможно, как и в истории с атаками на мощности Aramco, стороны не пойдут дальше взаимных обвинений и не доведут конфликт до горячей, военной стадии. Однако, де-факто мы имеем необъявленную гибридную войну в главном нефтедобывающем регионе мира. Причем таргетируют атаки исключительно нефтяную инфраструктуру. С какой целью это делается, можно только догадываться.

Во всяком случае, тот, кто готовит эти атаки вполне может воспользоваться их последствиями, сделав несколько манипуляций с фьючерсами или опционами на нефть. После ударов по заводам Aramco цена не нефть сразу подскочила на 20%. Правда, потом котировки вернулись на прежние уровни.

Сегодня после первых сообщений об атаках на иранские танкеры фьючерсы прибавили 2%, пока рост небольшой, но еще не вечер, еще не открылась торговля на NYMEX. Теперь следует учитывать, что кто-то очень хорошо играет на нефтяном рынке с ракетным левериджем.