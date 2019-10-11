Премьер-министр Дмитрий Медведев вчера высказался в пользу отмены комиссии за межрегиональные денежные переводы физлиц в рамках одного банка. Соответствующие поправки в банковское законодательство ранее в этом году подготовили ФАС и Банк России.

По данным ведомств, Сбербанк контролирует 94% этого рыночного сегмента, который, согласно нашим расчетам, приносит организации доход около 20 млрд руб. в год (4% чистых комиссионных доходов, 1,8% ожидаемой прибыли до уплаты налога за 2019 г.). Инициатива не нова и, на наш взгляд, является частью общего ужесточения регулирования платежного бизнеса Сбербанка, однако поддержка со стороны премьер-министра повышает вероятность того, что изменения в законодательстве будут приняты и вступят в силу со следующего года.

Напомним, Банк России оказывает давление на Сбербанк с тем, чтобы он подключился к системе быстрых платежей. С учетом этого фактора мы ожидаем существенного замедления роста комиссионного дохода Сбербанка – с 12% до 7,3% в 2020 г. Новость неблагоприятна для Сбербанка и отчасти подрывает его возможность диктовать цены как монополиста в данном сегменте рынка, но, как мы полагаем, она уже в значительной степени отражена в наших прогнозах и ожиданиях рынка, и поэтому едва ли скажется на котировках акций банка.