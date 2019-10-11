Переговоры начались, переговоры идут, есть прогресс в переговорах. Понятно, что все сейчас зациклены именно на американо-китайских торговых переговорах. И к счастью для рынка пока нет ничего разочаровывающего. Или, точнее, участники рынка пока просто не желают замечать ничего разочаровывающего и с большим удовольствием обсасывают леденец, который был уже наполовину обглодан еще в марте этого года. Под последним имеется в виду тот факт, что, судя по всему, в рамках текущего раунда переговоров стороны ограничатся подписанием локального соглашения по валютному регулированию, да плюс к этому Китай как бы сделает уступку США и согласится купить много-много американской сои и свинины. И то, и другое в Китае сейчас в жутком дефиците и почему бы не купить то, что они в любом случае купят не в Штатах, так в другом месте.

И рынок всему этому безумно радуется и постоянно выражает свой неизбывный оптимизм. По крайней мере по итогам вчерашнего дня именно так все и выглядело. Вперед и вверх, ура-ура! Правда, в середине дня все же нашлись здравые головы, которые не позволили взлететь индексам совсем уж неприлично до небес и немного остудили рынок. Однако общий итог вчерашнего дня в любом случае следует признать отличным — рост всех индексов на 0,6% на абсолютно нулевой идее дорогого стоит.

На отраслевом уровне тоже все выглядело достаточно оптимистично. Все сектора выросли в пределах от 0,4 до 0,7%. И только в защитных акциях компаний коммунального сектора и электроэнергетики наблюдался небольшой слив, и общее снижение здесь составило чисто символические 0,1%. Но, впрочем, это естественно, когда участники рынка захотели взять на себя большие риски и начали потихонечку перемещаться из защитных активов в более рисковые акции технологического и биотехнологического секторов. И среди акций отличились именно последние. У биотеха всегда так бывает — то их давят-давят-давят и они дружно сползают на 1-2 процента. Но как только их перестают давить, то они тут же взлетают на 3-4 процента. Все же надо признать, что у акций биотехнологического сектора, наверное, сейчас в целом самый большой потенциал. Конкретно же вчера особым спросом пользовались именно те акции, которые потеряли больше всех за последнее время — это Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +3,70%) и Gilead Sciences (GILD, +2,07%).

Ну, а основным лузером вчерашнего дня безусловно стали акции второго по величине авиаперевозчика мира — компании Delta Air Lines (DAL, —1,52%). Компания еще до начала торгов опубликовала свою отчетность по итогам 3-го квартала 2019 года, которая, несмотря на вполне приличные цифры, была воспринята участниками рынка явно негативно. На премаркете акции этой компании падали даже на 4%, но затем инвесторы сменили гнев на милость и можно сказать, что Delta еще легко отделалась, потеряв по итогам торгов всего лишь 1,5% своей капитализации.

Ожидания рынка 11 октября

Рынок сегодня от нетерпения прямо-таки «выскакивает из штанов» в ожидании завершения американо-китайских переговоров и объявленной встречи Президента США Дональда Трампа с китайским вице-премьером Лю Хэ. Понятно, что Трамп любой ценой хочет показать, что все под контролем и он если и не добился сейчас, то уж точно добьется своего в самом ближайшем будущем. Китайцы, конечно, тоже не лыком шиты, и они продолжают улыбаться и кивать головой. Правда, скорее всего этот «торговый поезд» будет продолжать стоять на запасном пути и пыхтеть, делая вид, что готов ехать далеко и долго.

Однако рынки этот факт сегодня не беспокоит. Рынки хотят расти, и мы видим, что это им пока вполне удается. И Азия, и Европа, и фьючерсы на основные американские индексы все дружно в плюсе, прибавляя в среднем к вчерашнему закрытию порядка 1%. Что мы получим на выходе к концу торгов, пока не совсем понятно. Однако, зная, как ловко политики умеют пускать пузыри, можно предположить, что и сегодня у них это получится достаточно красиво. И поэтому на данный момент особых предпосылок для иного результата, кроме как роста, сегодня попросту нет.

Хотя надо понимать, что этот рост может быть достаточно краткосрочным, поскольку уже в начале следующей недели участникам рынка придется спускаться с небес на землю и следить за начинающимся сезоном отчетности. А цифры финансовой отчетности — это вам не какие-то обтекаемые словеса политиков и с ними особо не поспоришь.

Кроме продолжения переговоров и встречи Трампа с Лю Хэ есть сегодня еще одна маленькая «заковыка», которая конечно в связи с выше названными событиями будет явно на втором плане. Однако, это все же важно с точки зрения реального понимания текущей экономической ситуации. В 17-00 мск будет опубликована предварительная оценка индекса уверенности потребителей Мичиганского университета за октябрь месяц. За этим индексом участники рынка обычно смотрят очень внимательно и в случае ухода его ниже отметки в 90 пунктов можно ожидать явно негативной реакции. Но аналитики пока прогнозируют, что индекс немного снизится по сравнению с предыдущим значением, но все равно останется выше этой критической отметки.