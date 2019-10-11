Говоря о перспективах будущей недели, прежде всего стоит исходить из оценки итогов очередного раунда торговых переговоров США и КНР. Наиболее вероятным нам представляется вариант, при котором будет достигнут консенсус в части отдельных вопросов, однако основные острые углы, по-видимому, останутся вынесенными на будущее. Такой вариант не сильно обрадует рынки, но при прочих равных не станет поводом для масштабных продаж.

В США стартует сезон корпоративных отчетностей. Инвесторы будут внимательно следить за выходящими данными с учетом оценки потенциального влияния на корпоративные прибыли торговых прений Штатов с Китаем и ЕС. Согласно ожиданиям аналитиков, прибыль на акцию у компаний из списка S&P 500 сократится в отчетном периоде на 4,1% г-к-г.

Давление на риск-аппетиты могут формироваться со стороны усиления протестов в Гонконге, темы Brexit, а также приближения выборов президента в балансирующей на грани дефолта Аргентине, к власти там могут прийти популисты левого толк, местный песо продолжает обесцениваться.

Другим слабым звеном в секторе развивающихся валют остается лира, которая усилила ослабление после начала военной операции Турции в приграничных районах Сирии и гневной реакции Дональда Трампа на эту операцию. Вместе с тем, подрыв иранского танкера в конце недели, подогревший стоимость нефти, показывает, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняет потенциал к обострению, это неминуемо отражается на стоимости нефти.

Фактором, который, по нашим оценкам позволит рынкам удержаться от масштабных распродаж даже в случае нулевого результата торговых переговоров США и КНР, продолжат оставаться ожидания монетарных стимулов. Вероятность понижения ставки ФРС на ближайшем заседании, согласно Fed Watch, превышает 75%.

В свете ожидания усилений монетарных стимулов статистика продолжит оставаться в фокусе внимания биржевиков. В понедельник выйдут данные по экспорту и импорту КНР г-к-г и по объему промпроизводства (м/м) в еврозоне в августе. В среду стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в сентябре в США. Четверг покажет, как обстояли дела в американском строительном секторе в минувшем месяце и сколько поступило за неделю первичных заявок на получение пособий по безработице, а под занавес недели выйдет блок данных по ВВП Китая и объему промпроизводства в КНР за сентябрь

В России на предстоящей неделе операционные результаты за III квартал опубликуют ММК, Детский мир, НЛМК, Эталон, X5, Алроса. Северсталь в пятницу опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г. От дивидендов очистятся акции Газпром нефти, Распадской. В перечисленных выше бумагах на фоне выхода результатов или отсечек возможны сильные движения.

Наш базовый прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на будущую неделю составляет 2690-2730 пунктов, при негативном развитии (например, при полном отсутствии результатов торговых переговоров между США и КНР) событий IMOEX может протестировать уровни ниже 2700 с потенциалом сползания к 2660-2680 пунктам.