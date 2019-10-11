Рубль в IV квартале ослабнет до 67-67,5 за доллар
Торговая война США-КНР, Brexit и бюджетные проблемы в еврозоне – основные причины повсеместного торможения деловой активности и спада в мировой торговле.
Brent в 4 кв. ждем на уровне 55-57 долл./барр., на фоне появления профицита предложения на рынке.
До конца 2019 г. ждем еще одного снижения ставки ФРС на 25 б.п., до 1,5%-1,75% и дальнейшего расширения баланса.
При отсутствии явных негативных триггеров и на фоне смягчения монетарных курсов ведущими ЦБ индекс S&P 500 может продолжить движение в направлении 3000-3100 пунктов. Однако, в среднесрочной перспективе консервативно смотрим на американский рынок, опасаясь начала в ближайшие месяцы масштабной коррекции на рынках.
Российские рынки и экономика
Ждем роста ВВП на 1% в этом году за счет внутреннего сектора. Инфляция будет на уровне 3,5-3,7%. Смягчение процентной политики продолжится.
Пару доллар/рубль в 4 кв. ждем в диапазоне 67-67,50 руб./долл.
В фокусе российские облигации на фоне замедления инфляции в РФ и возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% до конца года.
Опасаемся повышения давления на российские акции в 4 кв. со стороны внешних факторов. Сгладят негатив высокая дивидендная доходность в условиях большей склонности Банка России к снижению ключевой ставки.
Повышаем таргет до 2640 пунктов по индексу МосБиржи на конец года.
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