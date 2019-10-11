Согласно опубликованным данным ЦБ по платежному балансу, сальдо счета текущих операций в 3 кв. составило 12,9 млрд долл. При этом данные за 2 кв. были пересмотрены в сторону понижения (с 12,1 млрд долл. до 10,6 млрд долл.). Насколько мы понимаем, этот пересмотр произошел вследствие заметной корректировки баланса инвестиционных доходов (расходов): расходы составили 19 млрд долл., что больше, чем во 2 кв. 2018 г. (17,8 млрд долл.). Такая динамика г./г. инвестиционных расходов на фоне сокращения внешнего долга РФ связана с большим объемом дивидендных выплат (+4,2 млрд долл. г./г.), которые нивелировали как сокращение долга, так и снижение процентных ставок в твердых валютах. Эти квартальные данные не соответствуют нашей модели и естественной сезонности, согласно которой в 3 кв. сальдо должно быть меньше чем во 2 кв. при одинаковых ценах на нефть (это условие выполнено: средние цены на нефть почти не отличаются кв./кв.). В то же время оценка ЦБ РФ общего размера сальдо во 2-3 кв. соответствует нашей модели (23,5 млрд долл. против 25,2 млрд долл.).

Нефтегазовый сектор нарастил вес

Для нас стало неожиданным высокое значение доли ненефтегазовой выручки в экспорте, которая в этом году оказалась выше трендовой линии, построенной по многолетним данным. Так, при ценах на нефть 64-66 долл./барр. Brent эта доля должна была бы быть около 42%, а по факту она составила 44%. Возможно, это связано с экспортом машин и оборудования (ОПК, атомная энергетика), а также леса и зерна, однако не исключено, что большая часть этого экспорта осуществляется по кредитным соглашениям (то есть в итоге деньги в страну сразу не поступают, что отражается в вывозе капитала).

Сальдо текущего счета вместе с небольшим притоком нерезидентов в ОФЗ хватило для покрытия интервенций

Сальдо счета текущих операций оказалось почти на одном уровне (а не заметно ниже, как было во 2 кв.) с объемом покупок валюты ЦБ РФ для реализации бюджетного правила (13,7 млрд долл.). Недостающая сумма была покрыта ввозом капитала федеральными органами управления (в объеме 1,2 млрд долл., при этом чистая покупка нерезидентами ОФЗ составила 49 млрд руб.). Банки и прочие сектора вывезли 1,4 млрд долл. и 1,2 млрд долл. При этом банкам пришлось сократить иностранные активы на 6,7 млрд долл. (это соответствует нашей оценке, исходя из данных отчетности банков по РСБУ). Положительное влияние на резервные активы оказал возврат долга Кипром на 2,5 млрд долл.

В IV квартале более вероятно ослабление рубля

При сохранении цен на нефть (58,3 долл./барр. в среднем с начала октября) и курсе рубля вблизи текущих уровней, по нашей оценке, сальдо счета текущих операций в 4 кв. составит всего 4-5 млрд долл. Этого окажется недостаточным для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (мы ожидаем их в размере 14 млрд долл.). При этом, по данным на 1 сентября 2019 г., запас валютной ликвидности в банковском секторе составляет всего 12,1 млрд долл. Таким образом, к концу года он, скорее всего, будет полностью исчерпан, что может привести к ослаблению рубля и повышению стоимости валютной ликвидности. Кроме того, не в пользу рубля выступает и готовность ЦБ РФ к более быстрому смягчению монетарной политики. На текущих уровнях (вблизи 64 руб./долл.) мы рекомендуем продавать рубль (с целью >66 руб./долл.). Также за счет ожидаемого расширения базисных спредов (IRS-CCS) мы считаем, что рублевые ставки CCS снизятся сильнее, чем доходности ОФЗ.