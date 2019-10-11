Теханализ ВТБ: неуверенный рост в пределах волны распродаж
После торможения в канале 0,0406–0,0416 руб. в течение недели котировки вышли из данного диапазона наверх. Тем не менее волна падения от верхней границы консолидации (синяя линия) не сломлена. Только в случае подъема выше 0,0425 руб. возникнет угроза выхода их широкой консолидации вверх.
Трендовые индикаторы свидетельствуют о преобладании продавцов. Что касается осцилляторов, то они отражают нейтральный сентимент. Сигнал на покупку по стохастику сегодня реализовался, избавив акции от перепроданности.
Краткосрочный сценарий: торможение или небольшой рост возле текущих уровней (не выше 0,0425 руб.) с последующим падением к 0,0398–0,04 руб. Спекулятивные продажи могут быть оправданы после разворота вниз от 0,0416 / 0,0425 руб.
Долгосрочная картина нейтральная. Акции придерживаются среднесрочного up-тренда (розовые линии). Но долгосрочный down-тренд с условными границами в виде красных пунктирных линий противостоит подъему. Это выражается в нисходящей консолидации с июля текущего года.
Серьезным признаком возобновления фазы падения станет потенциальное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном графике. Но в случае пробоя сопротивления 0,04715 руб. долгосрочный down-тренд с вероятно утратит силу. Тогда среднесрочный up-тренд сменится в долгосрочным или боковиком с новыми границами. С технической точки зрения оба сценария равновероятны.
Уровни поддержки: 0,0416 / 0,0406 / 0,0398 / 0,0381
Уровни сопротивления: 0,0425 / 0,0444 / 0,045 / 0,04715
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