Российский рынок акций и рубль в понедельник вырастут на улучшении настроений глобальных инвесторов после относительно успешного завершения раунда торговых переговоров между США и Китаем. Этот раунд состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну. Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. А министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов. Возвращение аппетита к риску в итоге поддержит все рублевые активы.

ИНДЕКСЫ

Улучшение настроений на глобальных рынках, с нашей точки зрения, может способствовать возвращению индекса в верхнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Он также отмечает, что сегодня уже без дивидендов начинают торговаться бумаги ММК и "Фосагро", но влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи сравнительно невысоко.

Сегодня в начале торгов возможно и повышение по индексу РТС, добавляет Антон Старцев из компании "Олма".

На сегодняшнее утро фьючерсы на основные мировые фондовые индексы и сырьё находятся в целом в нейтральной области, отмечает Алексей Коренев из "Финама". При этом текущий новостной фон (после оптимизма в конце прошлой недели на результатах переговоров) содержит как умеренно позитивные, так и в меру негативные сообщения, но в целом достаточно спокоен, за исключением происходящего на турецко-сирийской границе, где продолжают разворачиваться военные действия, добавляет он.

Вероятней всего, открытие торгов на отечественных фондовых площадках пройдет в достаточно спокойном ключе, полагает аналитик.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару на фоне повышения спроса на риск глобальными инвесторами, считает Старцев.

Сегодня рубль будет отыгрывать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о выкупе на 60 миллиардов долларов в месяц векселей через денежную эмиссию и реинвестирование 20 миллиардов долларов от ипотечных бумаги итоги переговоров США и Китая, в свою очередь отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль будет торговаться в течение дня в диапазоне 63,65– 64,55 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии сессии в пятницу выросли более чем на 1%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,13-0,18%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются на 0,54-1,23%: австралийский S&P/ASX 200 на 0,54%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 1,23%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,9%. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.

Стоимость нефти снижается на 1,16%, до 59,8 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,05%, до 1,103 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по основным индексам на фоне ряда корпоративных новостей и по наступлении дивидендных отсечек в некоторых бумагах, от более сильной просадки индексы удержал позитив нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,49%, до 2708,07 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1329,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 25 копеек, до 64,21 рубля, евро — на 7 копеек, до 70,87 рубля, также следует из данных Московской биржи.