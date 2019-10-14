На глобальных площадках в утренние часы наблюдается смешанная динамика после того, как в пятницу торговые переговоры между США и Китаем не дали существенных поводов для оптимизма. Сообщается, что КНР согласилась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, в результате чего Штаты пообещали не повышать пошлины на китайские товары 15 октября. При этом, как сообщают информационные источники, стороны не продвинулись в обсуждении защиты прав интеллектуальной собственности, ситуации вокруг компании Huawei и других фундаментальных разногласий. Кроме того, достигнутые на прошлой неделе договоренности между двумя странами президент США Д. Трамп охарактеризовал лишь как движение к «первой фазе» полномасштабной сделки.

Таким образом, хотя на прошлой неделе эскалации торговой войны и не произошло, неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается довольно высокой, поэтому торговые переговоры не стали драйвером позитива на глобальных площадках. Пара EURUSD в моменте остается в районе отметки 1.10. На прошлой неделе стало известно, что объем покупки финансовых активов в рамках новой программы ФРС по увеличению долларовой ликвидности в системе составит 60 млрд. долл. в месяц. На этом фоне европейская валюта может получить определенную поддержку, однако мы не ожидаем, что такие действия ФРС развернут понижательный тренд по евро, так как перспективы европейской экономики, находящейся на грани рецессии, остаются негативными. Кроме того, новую программу ФРС вряд ли можно назвать полноценным количественным смягчением, поэтому действия американского регулятора, вероятнее всего, не станут полноценным драйвером роста аппетита к рисковым активам в текущем году.

Рубль начинает неделю без существенного потенциала для дальнейшего укрепления. Во второй половине прошлой недели поддержку российской валюте оказывали ожидания позитивного исхода переговоров между США и Китаем. Фактический исход переговоров не принес существенных прорывов (подробнее в разделе «Глобальные площадки»), скорее закрепив уверенность в том, что полноценное соглашение, сопровождающееся отменой пошлин, вряд ли возможно.

На этом фоне фокус внимания инвесторов на развивающихся рынках вновь смещается на макроэкономическую статистику, которая с большей вероятностью продолжит ухудшать аппетит к риску. В отсутствие однозначно позитивных новостей по торговым переговорам рубль может столкнуться с умеренным давлением в рамках текущей недели. К факторам риска, в частности, стоит отнести стартующий сезон корпоративной отчетности в США по итогам 3 квартала, а также завтрашнюю публикацию обновленных прогнозов от МВФ по перспективам мировой экономики. Актуальным для рубля остается диапазон 64-65 в паре с долларом и 70.5-71.5 в паре с евро.