Завершившийся в пятницу очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, как и ранее, не принес никаких “прорывов”. Д. Трамп охарактеризовал достигнутое соглашение некой “первой фазой” в вопросе нахождения компромисса, которая позволила отложить повышение таможенных пошлин (с 25% до 30% на товары, ввозимые из Китая в год на 250 млрд долл.), запланированное на этой неделе, в обмен на некоторые уступки Китая по с/х продукции (объем импорта из США свинины и сои уже заметно увеличен). Однако все ранее введенные повышенные пошлины остались без изменения, также не прозвучало намерение ослабить давление на Huawei.

Отсюда можно сделать вывод о том, что фактически никакого прогресса достигнуто не было (стороны так же далеки от компромисса, как и ранее), а объявление о некой “первой фазе” может восприниматься лишь как попытка Д. Трампа сделать “хорошую мину при плохой игре”, чтобы не расстраивать американский рынок акций, главный барометр настроений в США. Кстати говоря, индекс S&P продолжает оставаться вблизи максимума (хотя от пятничных переговоров участники ожидали несколько большего после воодушевленных комментариев Д. Трампа накануне), основной расчет участников — на программу QE. Индикатором улучшения восприятия риска является произошедший на прошлой неделе скачок доходностей UST (+15 б.п. до YTM 1,73%), который может быть лишь краткосрочным всплеском.

По-видимому, Китай, несмотря на все угрозы Д. Трампа, продолжает сохранять выжидательную тактику, любые протекционистские меры США в отношении Китая (даже если они остаются без прямого ответа) негативно сказываются на американской экономике, которая, судя по макроданным, уже начала замедление. Ослабление курса юаня и экспорт товаров через третьи страны являются основными косвенными, но весьма эффективными контрмерами Китая против политики сдерживания США. Кроме того, не в пользу торговых переговоров выступает политическая ситуация в США (демократы инициировали запрос об импичменте в Палате представителей, что является самой начальной фазой процедуры импичмента президента), которая не повышает шансы Д. Трампа на переизбрание на следующих выборах в 2020 г.