Утром в пятницу фьючерсы Brent ближайшего месяца поставки подорожали почти на $1,4/барр., немного превысив уровень $60,5/барр., после сообщений о нападении на иранский нефтяной танкер в Красном море у берегов Саудовской Аравии. Иран заявил, что в результате ракетного обстрела на танкере произошли два взрыва. При этом в субботу представитель Ирана сказал, что его страна отреагирует на произошедшее после изучения всех фактов. Пятничный рост нефтяных котировок на фоне новостей о нападении на танкер оказался кратковременным, и цены пошли вниз после публикации ежемесячного отчета МЭА. Его данные спровоцировали падение фьючерсов Brent до $59,5/барр. перед началом торгов на Уолл-стрит. МЭА отметило, что ситуация на нефтяном рынке нормализовалась, т. к. Саудовская Аравия быстро восстановила добычу после сентябрьской атаки на нефтяные объекты. Кроме того, агентство снова снизило прогноз роста глобального спроса на нефть на текущий год (на 0,03 млн барр./сут до 1,01 млн барр./сут) и на 2020 (на 0,13 млн барр./сут до 1,22 млн барр./сут). Напомним, на прошлой неделе управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что совокупный негативный эффект от торговых конфликтов к 2020 году может составить приблизительно 0,8% мирового ВВП. Еще одним негативным моментом стал прогноз МЭА, согласно которому для поддержания баланса на рынке нефти ОПЕК в 2020 году должна добывать в среднем 28,96 млн барр./сут (что на 1,05 млн барр./сут меньше, чем в текущем году). Этот прогноз на 0,06 млн барр./сут ниже предыдущей оценки МЭА, опубликованной в сентябре. Такой пересмотр связан с существенным снижением оценки спроса на нефть, и этот факт отодвигает на второй план то, что МЭА также понизило прогноз увеличения добычи ЖУВ на 2020 год (на 0,11 млн барр./сут по сравнению с сентябрем).

После начала торгов в США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Twitter целый ряд оптимистичных сообщений об ощутимом прогрессе в американо-китайских торговых переговорах. Это поддержало спрос на рискованные активы, а котировки Brent вновь стали расти. Подводя итог двухдневных переговоров на высоком уровне, американский президент написал: "Думаю, что мы заключим сделку, отличную сделку, которая касается не только пошлин". На этом фоне цена декабрьских фьючерсов Brent в пятницу зафиксировалась на уровне $60,51/барр., на $1,41/барр. выше итогов предыдущей сессии. Впрочем, как обычно, основное значение имеют детали: проанализировав ситуацию на выходных, инвесторы вернулись на рынок с более осторожным и даже скептичным настроем. Сегодня утром Brent уже утратила значительную часть позиций, завоеванных в пятницу: на момент написания этого обзора торги проходили на отметке $59,5/барр. Также отметим, что министр финансов США Стивен Мнучин, являющийся одним из ключевых переговорщиков, заявил: "Мы согласовали большой объем документов, но работа еще не завершена". При этом еще один ключевой участник переговоров, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, также прокомментировал их итоги довольно осторожно, отметив, что "мы продолжим прилагать усилия". Хотя обе стороны пошли на уступки (США отсрочили запланированное на завтра повышение с 25% до 30% пошлин на китайский импорт объемом $250 млрд, а Китай согласился увеличить закупки американской сельхозпродукции), инвесторам не хватает пусть и небольшого, но все же официально подписанного соглашения, а его отсутствие предполагает, что стороны не смогли согласовать формулировки.

На наш взгляд, спокойная реакция на ограниченный прогресс в переговорах также означает, что США смягчили свой подход, и это уменьшает вероятность резкой волны продаж на глобальных рынках. Отметим также, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны принять участие в саммите АТЭС, запланированном на 16 ноября, на котором может быть подписано формальное соглашение. Сохраняющаяся неопределенность из-за отсутствия официального соглашения, вероятно, продолжит оказывать давление на котировки Brent до конца сегодняшней сессии. Впрочем, несколько смягчить его, вероятно, могут опубликованные сегодня утром данные, согласно которым импорт нефти в Китай в сентябре вырос на 10,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (дo 10,04 млн барр./сут против 9,93 млн барр./сут в августе и 9,05 млн барр./сут в сентябре прошлого года). Таким образом, мы ожидаем, что во второй половине дня котировки Brent удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель.