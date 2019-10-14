Торговые переговоры завершились подписанием временной сделки, которая позволила рынкам вырасти, а индекс S&P 500 вернулся к отметке 3000 пунктов. Несмотря на это, торговая война далеко не окончена. Напомним, что в США всерьез обсуждают ограничения для китайских расписок, торгующихся на американских биржах, а недавно в черный список внесли несколько крупных технологических компаний. Причем, последнее решение не связано с торговыми претензиями, а больше похоже на санкции. И все же мы считаем, что ралли на рынках акций продолжится. Во-первых, начинается сезон отчетностей, где мы ждем хороших финансовых результатов за III квартал. Во-вторых, снижение напряженности в отношениях между США и Китаем может позитивно повлиять на настроения топ-менеджеров корпораций, что выльется в позитивные прогнозы на следующий квартал или даже год и, возможно, приведет к повышению индексов PMI. В-третьих, формальное подписание соглашения в ноябре также окажет позитивное влияние на рынки.

На прошедшей неделе было довольно много сюрпризов в макроэкономической статистике. Вопреки ожиданиям снижения промышленного производства в Германии за август зафиксирован рост, хотя за год всё равно получается 4% падение. Во Франции и Великобритании ожидали роста промышленного производства, но оно показало снижение. Из негативного отметим слабые цифры по инфляции в США, это повод задуматься для ФРС. Уже в этот понедельник успел отчитаться Китай по экспорту с импортом и торговому балансу. Падение импорта ускорилось сильнее ожиданий, также хуже оказались данные по экспорту, но не такое сильное падение вновь привело к росту профицита торгового баланса.

На этой неделе ожидается большой объём статистики. Китай отчитается по инфляции за сентябрь, а также опубликует самые важные данные: промышленное производство, продажи в ритейле и рост ВВП за 3 квартал. Консенсус ждёт роста ВВП на 6,1%, это нейтральный вариант, укладывающийся в прогноз китайских властей. В США также выйдут данные по продажам в ритейле и промышленному производству, ожидания разнонаправленные, рост первого показателя и падение второго. Из европейской статистики можно отметить данные по инфляции в ЕС и продажи в ритейле Великобритании, сюрпризов не ожидается. В центре внимания на этой неделе будут торговые переговоры США с Китаем и обсуждение новых предложений по Brexit между EC и Джонсоном.