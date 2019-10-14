В ближайшей перспективе рубль не выйдет из диапазона 64-65 за доллар
На прошедшей неделе на глобальных рынках наблюдался рост аппетита к риску, чему способствовали ожидания прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также заявления главы ФРС о начале расширения баланса ФРС (участники рынка восприняли это как сигнал о усилении монетарных стимулов). В такой ситуации наблюдался переток средств из казначейских бумаг США в рисковые активы. Ставки по 10-летним гособлигациям США выросли на 20 б.п., до 1,73%. Спреды по гособлигациям развивающихся рынков умеренно сужались, однако сильный рост ставок по казначейским облигациям привел к ценовой коррекции в евробондах. Индексы EMBI+ и CEMBI снизились в пределах 0-0,2%.
На рублевом долговом рынке преобладали позитивные настроения благодаря глобальному восстановлению аппетиту к риску и ожиданиям снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ. Кривая доходностей ОФЗ снизилась на 20 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 1,2% и 0,4% за неделю.
Для глобальных инвесторов основными волнующими темами остаются переговоры США и Китая, а также денежно-кредитная политика ФРС. Учитывая приближающееся заседание ФРС (30 октября), большое значение будет иметь статистика по ключевым экономикам.
Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ в этом году.
Рубль
Благодаря позитивному внешнему фону на прошлой неделе рубль укреплялся к доллару, как и большинство валют развивающихся рынков. Индекс EMCI прибавил 0,1%, индекс доллара DXY потерял 0,5%, российская валюта укрепилась на 0,7% к американской. В ближайшей перспективе ожидаем торговлю в диапазоне 64-65 рубля за доллар.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191014/830406409.html