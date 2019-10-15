Российский рынок акций начал новую торговую неделю со снижения. Котировки индекса МосБиржи опустились ниже 2700 п., что является тревожным техническим сигналом.

Весь пятничный оптимизм, связанный с заключением ряда договоренностей между США и Китаем, прошел мимо мировых фондовых площадок. Никаких масштабных покупок широким фронтом мы так и не видели. Многие эксперты и экономисты уже успели отметить, что достижение компромисса в торговых переговорах на самом деле является лишь подтверждением тех направлений, по которым между странами и не было серьезных разногласий.

И хотя увеличение пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября, откладывается, в целом большинство ключевых вопросов, вызвавших торговый конфликт, остаются открытыми. Их обещают согласовать на втором и третьем этапах переговоров, однако рынок, судя по котировкам, пока в это не поверил.

Например, американский индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник показал абсолютно нейтральную динамику, завершив торги на исходных позициях. При этом слабость отмечалась во многих сырьевых товарах.

В свою очередь агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Китай хочет продолжить обсуждение деталей «первой фазы» сделки, которую президент США уже представил общественности, прежде чем ее подпишет китайский лидер. Пекин может направить делегацию во главе с китайским вице-премьером, чтобы завершить письменное соглашение, которое может быть утверждено лидерами двух стран в ноябре на саммите АТЭС. Кроме того, Пекин хочет, чтобы Трамп также отменил и назначенное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.

Таким образом, общий фон вокруг сделки остается весьма напряженным. Тотального оптимизма среди инвесторов не наблюдается. Тем временем Трамп открывает новы фронт. Президент США анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. Кроме того, президент намерен повысить тарифы на сталь до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. США также прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд.

Фокус внимания за океаном сейчас может сместиться на сезон корпоративной отчетности, который стартует уже сегодня: ожидаются отчеты крупнейших банков Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo.

По данным исследовательской организации FactSet, ожидается, что прибыль компаний индекса S&P 500 на акцию (EPS) по итогам III квартала снизилась на 4,6%. Таким образом, падение прибыли может быть зафиксировано третий квартал подряд. Компании, ориентированные в большей степени на зарубежные рынки, предположительно потеряют 11,6% в прибыли, а ориентированные на США получат снижение на 0,5%.

Обращаем внимание, что еще 30 сентября консенсус прогноз экспертов по EPS был на уровне —3,8%. Но за две недели он традиционно ухудшился, до —4,6%.

В России сегодня также ожидается ряд публикаций, однако у нас компании рапортуют о финансовых результатах чуть позже. Во вторник ожидаются лишь операционные результаты по компаниям: ПИК, ЛСР, ММК, НЛМК.

Стоит сказать, что накануне наш рынок вновь проявил относительную слабость, выглядя чуть слабее, чем в целом индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets. Одной из причин этого является активное снижение нефти, которое почти не компенсируется ослаблением рубля, что в свою очередь оказывает давление на тяжеловесные акции нефтегазовых компаний.

Фьючерсы на нефть Brent в понедельник вернулись ниже $60, полностью отыграв пятничную волну роста. Повышенного спроса не наблюдается. На графике видим возврат в фазу боковой консолидации, без какого-либо устойчивого тренда.

Индекс МосБиржи сейчас находится на пограничной территории. В случае дальнейшего сползания ниже уровня 2690 п. техническая картина заметно ухудшится, что в свою очередь откроет новые горизонты для снижения. В частности, при таком раскладе следующая область поддержки будет находиться лишь в районе 2600-2620 п.

В это же время продолжается ралли в российских рублевых облигациях. Индекс ОФЗ (RGBI) растет восемь сессий подряд, регулярно обновляя исторические максимумы. Спрос на долговые инструменты обеспечен устойчивыми ожиданиями замедления инфляции и попутного снижения ключевой ставки Банка России. На фоне локальной перегретости рынка ОФЗ, на наш взгляд, остаются привлекательными среднесрочные выпуски корпоративных облигаций с высоким кредитным рейтингом.

Среди отдельных корпоративных историй сегодня можно выделить сообщение о том, что АФК Система в 2020 г. может вернуться к своей прежней дивидендной политике, согласно которой должно выплачиваться как минимум 1,19 руб. в год. Об этом заявил глава Системы Владимир Евтушенков, сообщает ПРАЙМ. Таким образом, это предполагает дивдоходность по текущим ценам на уровне 9,47%. Кроме того, Евтушенков обозначил планы по проведению IPO Ozon в 2020-2021 гг. По его словам, это будет зависеть от «целого ряда факторов». Новости о дивидендах сегодня могут спровоцировать открытие с гэпом наверх, возможно ближе к 13 руб.

В лидерах роста на российском рынке накануне оказались акции Аэрофлота (+2,62%). Подъем был обеспечен сообщением о том, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2019 г. выделить из резервного фонда средства на компенсацию растущей стоимости авиатоплива в 2018 г. Пока подробной информации о суммах не появлялось, но в целом новость естественно положительная для авиакомпаний, хоть и предполагает разовый эффект. В 2018 г. средние цены на авиатопливо Группы Аэрофлот выросли на 36%, а общие топливные расходы на 59 млрд руб.

Второй бумагой по оборотам торгов после Сбербанка вчера стали акции Яндекса, отскочившие в понедельник на 4%. Распродажи на Nasdaq в понедельник прекратились. Все участники ждут дальнейшего развития событий в связи с законопроектом, который может ограничить долю иностранных владельцев на уровне 20%. Если не брать в расчет эти риски, то фундаментально по-прежнему бумаги Яндекса выглядят привлекательно, учитывая высокие темпы роста бизнеса.

Среди аутсайдеров продолжают оставаться акции продуктового ритейла. Расписки X5 Retail Group (-0,4%) впервые за последние месяцы завершали сессию ниже 2000 руб., а акции Магнита (-2,34%) рухнули на новые минимумы с 2012 г. Рыночные настроения в секторе остаются преимущественно «медвежьими». Ближайшие драйверы — это публикация операционных и финансовых отчетов за III квартал в октябре. Бумаги обоих ритейлеров в данный момент выглядят перепроданными.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, нефть Brent в минусе на 0,81%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия понедельника.