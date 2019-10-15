Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный.

Вчерашний день прошел при отсутствии роста ключевых активов, так как участники рынка усомнились, что хотя бы первая часть торгового соглашения из трех будет подписана в ближайшее время. По версии Bloomberg, Китай планирует еще раз обсудить первую часть сделки и для этого в конце октября отправит своего главного переговорщика – вице-премьера Лю Хэ для финализации договоренностей. Помимо этого, Пекин хочет, чтобы предполагаемое с 15 декабря повышение пошлин также было заранее отменено или перенесено на более поздний срок. Понятно, что США на такой шаг вряд ли пойдут, так как для них это элемент давления, который неплохо себя зарекомендовал. И министр финансов Мнучин как раз подтвердил, что данный шаг возможен, хоть он и рассчитывает на скорое заключение сделки.

Западные индексы отреагировали на некоторое ухудшение ситуации достаточно спокойно и завершили торги вблизи цен открытия, более того, индекс волатильности снизился на фоне уменьшения неопределенности после завершения этого раунда переговоров. Фокус внимания инвесторов временно сместится в сторону отчетов компаний США за 3 кв. Сегодня это сделают несколько крупнейших банков, в том числе JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Учитывая слабые ожидания рынка по доходности компаний, некоторые из них могут удивить инвесторов и спровоцировать локальный рост.

Важным моментом является активизация санкционного давления на Турцию со стороны США из-за военных действий в Сирии. В ходе азиатской сессии влияние фактора пока слабое, но позднее ситуация может измениться. На этом фоне золото способно вернуться выше $1500, а турецкая лира продолжит слабеть, обеспечив давление и на другие развивающиеся рынки. Помимо персональных санкций будут приостановлены переговоры о торговле и увеличатся пошлины на сталь до 50%. Эти факторы могут спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.

По динамике нефти больше всего заметно, что по торговым переговорам США и Китая есть вопросы. Сырье снизилось на 2.5%, и Brent может протестировать уровень 57.50 в ближайшие дни. Новости о перевыполнении сделки ОПЕК+ на 200% из-за Саудовской Аравии были проигнорированы. Рубль остается стабильным, несмотря на снижение нефти. МЭР считает, что инфляция по итогам 2019 может быть и меньше 3.8%, поэтому рубль способен укрепиться к доллару до 63.50, при этом США могут ввести санкции за операцию в Сирии и по отношению к России, что принципиально изменит ситуацию в краткосрочной перспективе. В лидерах фондовой секции вчера был Яндекс, который, вероятно, продолжит рост в ближайшие дни.