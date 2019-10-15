Тема переговоров между Пекином и Вашингтоном по поводу смягчения торговых пошлин, полагаю, в ближайшее время отойдет на второй план. Во-первых, о чем могли договориться стороны — они уже договорились. Во-вторых, за полтора года инвесторы уже устали от этой позиционной войны, выматывающей силы у обеих сторон.

Сейчас на первое место в умах американских экспертов и биржевых игроков выходит начавшийся сезон корпоративных отчетностей и очередной раунд действий ФРС по оптимизации монетарной политики. Именно в этих целях заокеанский регулятор объявил о запуске программы покупки краткосрочных (до года) векселей Казначейства в объеме около 60 млрд. долл. в месяц. Продолжать скупку бумаг Федрезерв будет до середины следующего года. По заявлениям регулятора, данное решение было принято для смягчения риска усиления давления на денежные рынки, а в качестве дополнительной меры ФРС планирует проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО как минимум до января. Оптимизм и надежды, царившие на американских рынках на предыдущей неделе, сейчас, похоже, уступают место умеренной осторожности. По крайней мере динамика биржевых индексов говорит о том, что часть инвесторов морально готовы к тому, чтобы начать фиксировать прибыль.

В понедельник торги в США проходили довольно вяло в низковолатильном боковом движении и закончились незначительным снижением. Индекс DJIA закрылся на уровне 26787 п. (-0,11%), S&P500 показал 2966 п. (-0,14%), а NASD COMP потерял 0,10%, зафиксировав 8049 п.

В Старом Свете значимой статистики не публиковалось — за исключением данных по промышленному производству, оказавшихся умеренно негативными. При этом тема Brexit, набившая оскомину европейцам, немного отошла на второй план. Так что не удивительно, что и в Европе на большинстве фондовых площадок было довольно скучновато: снижение там было несколько большим, нежели в Америке, но в целом тоже незначительным: британский FTSE100 упал на 0,46% — до уровня 7213, немецкий DAX снизился на 0,20% — до 12487 п., а французский САС40 потерял 0,40%, зафиксировав по итогам торгов уровень 5643 п.

В России было чуть больше любопытной информации, касавшейся в основном пересмотра ранее сделанных прогнозов. Так, по заявлению первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Кроме того, Счетная палата сообщила, что до 2024 года не ожидает роста ВВП РФ выше, чем на 2% в год. В соответствии с базовым вариантом прогноза ожидается ускорение темпов роста ВВП с 1,3% в 2019 году до 1,7% в 2020 году. В 2021 году прогнозируется резкий рост ВВП до 3,1% с дальнейшей стабилизацией на уровне 3,2 — 3,3% в 2022 — 2024 годах. Инфляцию эксперты ведомства ожидают на уровне в 3%, но предупреждают, что при условии более высокого потребительского спроса уровень инфляции, вероятнее всего, будет выше 3%.

На фоне этой информации российские рынки в течение дня устойчиво снижались, но без особого энтузиазма, так что дневные потери были относительно невелики и говорить о начале полноценной коррекции, безусловно, еще рано. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,64%, до 1321 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2697 п., потеряв 0,39%. Наибольший рост показал корректировавшийся после обвального падения в пятницу "Яндекс" (+4,09%), а также "Аэрофлот" (+2,62%), "Мечел" (+1,66% в префах и +1,32% в обычке) и ГДР ENPL (+1,05%). Сильней других упали ОВК (-3,14%), ММК (-2,63%), АЛРОСА (-2,44%), "Магнит" (-2,34%) и "ИнтерРАО" (-1,96%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало свои ранние прогнозы относительно темпов увеличения спроса на нефть в текущем году: они были пересмотрены с 1,1 млн. баррелей в день до 1 млн. баррелей. Прогнозы на 2020 год были также пересмотрены в меньшую сторону — ухудшение оценки обусловлено более низкими прогнозами экономического роста для стран ОЭСР. По оценкам МЭА, темпы роста спроса на нефть составят в будущем году 1,2 млн. баррелей в день, тогда как ранее ожидалось 1,1 млн. баррелей. Некоторое снижение эскалации политической напряженности, наблюдавшееся на предыдущей неделе и связанное с атаками на иранский танкер и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, привело к заметной коррекции на рынке энергоносителей. Впрочем, данные по недельному изменению запасов сырой нефти, которые будут опубликованы завтра, вполне могут внести свои коррективы. Пока же, по состоянию на 6:20 мск. нефть марки BRENT торгуется по 58,89 долл., а легкая техасская WTI стоит 53,20 долл.

Российский рубль в очередной раз «отвязался» от стоимости нефти и пытается удерживать позиции самостоятельно. Пока на валютном рынке все относительно спокойно, хотя несколько увеличившаяся волатильность должна бы вызвать определенное беспокойство. На 6:25 мск. на рынке ФОРЕКС стоимость доллара составляет 64,29 руб., евро – 71,91 руб., что не сильно отличается от того, что наблюдалось накануне вечером.

Сегодня ночью по московскому времени Китай отчитался по инфляционным показателям. Год к году индекс потребительских цен вырос с 2,8% до 3,0% — при том, что аналитики ожидали увидеть 2,9%. Месяц к месяцу показатель увеличился с 0,7% до 0,9%, хотя эксперты изменений не ждали. При этом индекс цен производителей в Поднебесной упал с —0,8% до —1,2%, что совпало с прогнозами специалистов. В течение сегодняшнего дня Франция также отчитается по инфляции, Япония представит данные по динамике промышленного производства, Британия опубликует широкий блок статистики по рынку труда, а в Германии выйдут цифры по индексам текущих экономических условий и текущих экономический настроений ZEW. По последнему параметру отчитается и ЕС.

В корпоративном сегменте опубликуют данные о своей деятельности BlackRock, Citigroup, J&J, JPMorgan, Rio Tinto, UnitedHealth и Wells Fargo&Co. В России операционные результаты работы представят НЛМК, группа ПИК и ЛСР. Для получения дивидендов закроют реестры "ФосАгро" и ММК, пройдет внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона", состоится заседание совета директоров ТГК-1.

По состоянию на 6:30 утра мск. фьючерсы на основные биржевые индексы показывают едва заметный рост, но исключительно в рамках коррекции к тому незначительному снижению, что наблюдалось накануне. Весомых оснований для резких движений на сырьевых и фондовых площадках на эту минуту не ожидается. Так что открытие торгов в России вероятнее всего пройдет достаточно спокойно.