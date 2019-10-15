Лучше рынка будут акции металлургов, строительных компаний, аутсайдеры - банки и нефтегаз
Неделя началась с умеренного снижения. Большинство бумаг закрылись на отрицательной территории, а индекс Мосбиржи упал ниже психологической отметки 2700 п., несмотря на отсутствие плохих новостей. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+2,84%), что можно объяснить техническим отскоком после обвала в пятницу. Лидерами снижения в преддверии публикации операционных результатов стали бумаги ММК (-2,63). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65, несмотря на падение нефти на 3%, до $58,5 за баррель Brent.
ММК (-2,63) опубликует производственные результаты за 3-й квартал. Мы ожидаем, что объем производства составил около 2,8 млн тонн. Снижение цены на металл в пределах 10% от максимума, по нашему мнению, оказало умеренное влияние на финансовые показатели. Результаты по МСФО будут опубликованы через две недели. Загрузка мощностей остается высокой, отрасль не испытывает кризисных явлений. Выручка по итогам 3 квартала могла составить $1,9 млрд. Котировки находятся вблизи двухлетнего максимума, мы рекомендуем использовать эту возможность для покупок, цель роста на горизонте 12 месяцев – 62 руб.
ГК ПИК (-0,44) опубликует производственные результаты за 3-й квартал. Застройщик увеличивает объемы продаж в московском регионе. По итогам 9 месяцев продажи могут превысить 90 млрд руб. Компания запустила проекты брокериджа и аренды недвижимости, которые могут обеспечить не менее 5% доходов в 4 квартале. Новость о продаже части бумаг одним из акционеров, на наш взгляд, не является негативной.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по идексу Мосбиржи: 268-2720 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции металлургических, строительных компаний, а аутсайдерами – акции банков и нефтегазового сектора.
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