Риски коррекции рынка акций РФ нарастают
В понедельник Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял около 0,4% и закрылся ниже отметки 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. В общем-то, вчера наш рынок торговался в соответствии с динамикой европейских площадок, вот только последние фиксировали прибыль после нескольких дней роста, а мы в восходящей фазе не участвовали.
В целом картина складывается умеренно пессимистичная: отсутствие покупателей на рынке даже при позитивном внешнем фоне говорит о том, что риск развития коррекционного снижения нарастает. Его первой целью является район 2600 пунктов по Индексу Мосбиржи.
Акции Сбербанка, очень часто выступающие индикатором общерыночных настроений, так и не смогли уйти выше сопротивления 230 руб, и при негативном сценарии целью его снижения является отметка 216 руб.
Хуже рынка обещает быть с утра «Норильский Никель» из-за более чем 2-процентного падения цен на никель в ходе сегодняшней азиатской сессии.
Однако пока причин для агрессивных распродаж нет. Не следует забывать, что российский рынок акций поддерживается высокой дивидендной доходностью, которая по многим бумагам превосходит доходности по ОФЗ.
Но многое в дальнейшей динамике будет зависеть от характера торгов на американских площадках. Итоги торговых переговоров США-Китай мировыми рынками уже отыграны, и теперь все ждут сезона отчетности в США. Пока прогнозы негативны: аналитики ждут снижение прибылей большинства эмитентов по сравнению с прошлым годом.
Сегодня перед открытием наших торгов внешний фон можно назвать нейтральным: рост американских фьючерсов на 0,2% компенсируется падением нефти, которая вновь ушла под отметку 59 долларов за баррель. Особых причин для снижения нефти нет, и она вполне может развернуться в случае сильного снижения запасов в Штатах.
Продолжается активный спрос на ОФЗ, вызванный ожиданиями агрессивного снижения ставки Банка России. Но теперь ралли в облигациях уже не приводит к росту курса рубля. Пока все спокойно и на мировом валютном рынке: доллар практически не меняется к основным валютам. На сегодняшний день ожидаем торгов парой доллар-рубль в узком диапазоне 64-64,5.
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