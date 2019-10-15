Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,1% ввиду сомнений инвесторов в перспективах заключения торгового соглашения с Китаем. В КНР не стали столь оптимистично отзываться об итогах прошедших на прошлой неделе переговоров, как американская сторона, подчеркнув необходимость новых обсуждений уже в октябре, а также отмены повышения пошлин на импорт в декабре.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,4%. По итогам вчерашних торгов индексу S&P500 удалось остаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2960 пунктов) – позитивный для краткосрочных “быков” сигнал.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Инвесторов региона волнует в том числе перспектива беспорядочного Brexit уже в конце октября. В четверг и пятницу представители Евросоюза и Великобритании встретятся для обсуждения деталей.

На торгах в Азии утром наблюдается неоднозначная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,8% после продолжительных выходных. Фондовые индексы Китая теряют порядка 0,5-1%. Опубликованная с утра статистика показала ускорение потребительской инфляции КНР в сентябре с 2,8% до 3% г/г, что может ограничить власти страны в применении стимулирующих мер. Темпы падения индекса цен производителей при этом ускорились с 0,8% до 1,2% г/г.

Нефтяные фьючерсы утром теряют чуть более 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Инвесторы не видят перспектив увеличения спроса на “черное золото” в складывающихся экономических обстоятельствах. Кроме того, котировки расположены ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (60,70 доллара для Brent и 54,90 доллара для WTI), которые препятствуют краткосрочному повышению.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным снижением, а рублевый индикатор опустился ниже отметки 2700 пунктов. Индексы находятся вблизи октябрьских минимумов 2687 и 1300 пунктов соответственно, к которым могут направиться при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Ключевые краткосрочные сопротивления расположены на отметках 2745 и 1340 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков).

Рубль накануне немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль, тем не менее, остается ниже 64,55 руб (средняя Боллинджера дневного графика), что говорит о возможности возвращения к сентябрьским минимумам (63,61 руб). Пара евро/рубль расположена у средней полосы Боллинджера (70,90 руб), закрепление ниже которой откроет дорогу к 69,93 руб.

Утром российские фондовые индексы могут попытаться выйти в небольшой плюс ввиду некоторого улучшения настроений на фондовых площадках, но причин для уверенного повышения при этом нет. Дополнительным негативным фактором остается нисходящая динамика нефти, которая может способствовать умеренному ослаблению рубля. В течение сессии инвесторы обратят внимание на операционные результаты ряда российских компаний, выступления представителей ФРС и начало сезона квартальных отчетностей в США.