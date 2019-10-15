Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2690-2705 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В целом же ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи может остаться значимый уровень 2700 п.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.64%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их негативная динамика в целом соответствовала неблагоприятному состоянию внешнего фона. Наиболее тревожным внешним сигналом стало достаточно сильное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые вновь закрепились ниже важного психологического и технического ценового уровня $60 за баррель.

Вчерашняя слабость ключевых западных фондовых индексов недвусмысленно указывает на то, что участники биржевых торгов не поверили в достижение существенного прогресса по итогам завершившегося раунда торговых переговоров между США и Китаем. Действительно, сложившаяся ситуация выглядит весьма неоднозначной. Президент Трамп оптимистично заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, которая является лишь этапом для урегулирования разногласий по торговле. В то же время из Китая прозвучали более сдержанные оценки. Более того, власти КНР сообщили о желании провести дополнительные переговоры с США в конце октября с целью проработки деталей согласованной в пятницу сделки. Так или иначе, но в конце прошлой недели какое-либо формализованное соглашение между участниками торгового спора не подписывалось. В этом плане более уместно говорить о том, что затянувшийся переговорный процесс продолжается.

По итогам вчерашних торгов индекс МосБиржи просел ниже ближайшего значимого «круглого» уровня 2700 п., что представляется тревожным сигналом. В целом же среднесрочная техническая картина в указанном индексе пока остается нейтральной. «В запасе» у биржевых быков еще имеется близкая полуторамесячная поддержка, расположенная в районе 2685 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.8 п., или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Ожидаемо слабее рынка закрылись бумаги ММК (MAGN RM, +0.00%). Вчера они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Промежуточные дивиденды по ним составят 0.69 руб. на акцию, что соответствует 1.8% от цены закрытия в минувшую пятницу.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, —2.34%) обновили свой семилетний минимум. В последние дни они находятся под давлением в связи с понижением рекомендации по GDR «Магнита» до «продавать» со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков. Не исключено, что более или менее масштабный коррекционный отскок в этих бумагах будет приурочен к публикации квартальных финансовых и операционных результатов эмитента. Она назначена на 29 октября 2019 года.

Бумаги Yandex clA (YNDX RM, +4.09%) продемонстрировали относительно скромный коррекционный отскок к состоявшему в пятницу падению. Тогда они потеряли в цене 18.44%. Инвесторы и спекулянты не сомневаются в том, что эмитент в той или иной мере пострадает от обсуждаемого в Государственной думе законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Указанная инициатива предполагает ограничение доли иностранного участия в таких ресурсах в размере 20%.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +2.62%) сильно прибавили в цене на фоне известия о поручении президента РФ правительству в срок до 1 ноября компенсировать отечественным авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. Теперь указанные бумаги достаточно прочно закрепились выше ближайшего важного ценового уровня 100 руб.

Стоит также отметить позитивную динамику привилегированных акций компании Ростелеком (RTKMP RM, +1.04%). Интерес к ним подогрело сообщение о том, что глава эмитента Михаил Осеевский увеличил принадлежащий ему пакет акций «Ростелекома» в результате покупки за «живые» деньги.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после вслед за существенной вчерашней просадкой подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 после трехдневного перерыва в торгах прибавил 1.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.