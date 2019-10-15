Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии вторника на нейтральном внешнем фоне. Инвесторы ожидают новых сигналов, например, по поводу торгового соглашения между США и Китаем.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе вероятна консолидация индекса РТС около достигнутых уровней, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Оптимизм в отношении торгового перемирия между США и КНР сократился (инвесторы ожидают утверждения деталей сделки), санкции США в отношении Турции могут негативно повлиять на интерес к активам развивающихся рынков в целом. На валютном рынке РФ возможен некоторый период консолидации курса в диапазоне 64–64,5 рубля за доллар", — оценил он.

В краткосрочной перспективе доллар стабилизируется в диапазоне 64-64,5 рубля, Соглашается Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, и потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе выглядит ограниченным, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1% в условиях низкого объема торгов перед началом сезона публикации квартальной финансовой отчетности компаний.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно, в частности, японский Nikkei 225 увеличивается на 1,9%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — снижается на 0,5%.

Стоимость нефти уменьшается на 0,8% до 58,9 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,1028 доллара против 1,1024 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок снизился в понедельник на внешнем негативе. Ухудшение конъюнктуры рынка нефти и западных фондовых площадок поддержало удешевление российских акций, отмечают трейдеры. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,39% до 2697,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64% до 1321,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 9 копеек и составил 64,30 рубля, евро — увеличился на 3 копейки, до 70,90 рубля, следует из данных Московской биржи.