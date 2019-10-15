ОФЗ: уменьшение наклона кривой на фоне невысокого объема торгов
Вчера на фоне выходного дня в США торговая активность на рынке ОФЗ была низкой – оборот на МосБирже сократился до 16 млрд руб. против 22 млрд руб. в пятницу. На фоне очередной порции мягких комментариев ЦБ рынок продолжил укрепляться. На этот раз глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин высказался в русле недавних комментариев председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, указав на потенциал дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе. Заботкин также отметил, что вероятное смягчение денежно-кредитной политики ФРС в следующем году обеспечивает дополнительное пространство для смягчения монетарной политики во всех развивающихся странах, включая Россию. На этом фоне кривая по итогам дня сместилась вниз на 3–5 бп. ОФЗ-26223 (YTM 6,43%) показал опережающую динамику, опустившись в доходности на 6 бп. ОФЗ-26219 оказался в числе аутсайдеров – его доходность снизилась на 1 бп. Между тем индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 3,28%) опустился в доходности на 11 бп. 10-летние выпуски развивающихся стран завершили день с изменениями в пределах ±3 бп в доходности. 10-летние бумаги Венгрии показали лучшую динамику, снизившись в доходности на 4 бп.
Сегодня во второй половине дня Минфин представит параметры предстоящих аукционов ОФЗ. Мы полагаем, что в условиях продолжающегося ралли на рынке министерство вновь проведет безлимитный аукцион длинного ОФЗ-ПД. В то же время если Минфин решит предложить короткий выпуск, мы также ожидаем увидеть значительный спрос на фоне реинвестирования средств, которые будут получены на этой неделе от выплат по ОФЗ (139 млрд руб. на этой неделе). Отдельно стоит отметить, что текущая неделя является третьей в этом месяце, так что Минфин, скорее всего, как обычно предложит ОФЗ-52002 (YTM 3,47%) в объеме 5 млрд руб.
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