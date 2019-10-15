По сообщению Qiwi, 8 октября финансовый директор компании Владислав Пошморга уведомил совет директоров об уходе со своего поста. Как уточняется, решение об отставке принято по личным причинам и не связано с какими-либо разногласиями или спорами с руководством или советом директоров. Временным исполняющим обязанности финансового директора с 8 октября назначена заместитель Владислава Пошморга Варвара Киселева, возглавляющая отдел по работе с инвесторами. В настоящее время компания занимается подбором нового кандидата на должность финансового директора.

Наш комментарий: Владислав Пошморга был назначен финансовым директором Qiwi с 1 июля 2019 г. вместо Александра Караваева, покинувшего этот пост в мае текущего года. Таким образом, в должности главы финансового департамента он проработал весьма недолго. На наш взгляд, перестановки в руководстве компании пока никак не отразились на ее деятельности. Однако неоднократная смена руководства несет в себе определенный риск, и мы надеемся, что компания урегулирует этот вопрос.