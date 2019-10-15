Пара евро-доллар может опуститься ниже отметки 1,10
Вчера валютные торги проходили в крайне спокойном режиме по причине выходного дня в США и Японии. Исключение составила турецкая лира, которая теряла позиции в течение всего дня, однако после объявления санкционных мер со стороны США перешла к укреплению сегодня утром (USD/TRY 5.87, —1.0%) – рынок ожидал более жестких мер. Тем не менее, это никак не повлияло на общие настроения на развивающихся рынках. Рубль сохраняет позиции у отметки 64.3 против доллара США и 70.9 против евро.
Сегодня внимание будет приковано к публикации индикатора экономических настроений ZEW в Германии (в 12:00 по московскому времени). Напомним, что в сентябре показатель обновил локальный минимум, вызвав ослабление позиций евро. Консенсус указывает, что в октябре значение опустится еще ниже (-23.6 п), что станет новым подтверждением, что экономическая активность в Европе ухудшается. На этом фоне можно ожидать коррекцию пары EUR/USD ниже отметки 1.10 (1.104 на момент написания отчета) в краткосрочной перспективе.
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