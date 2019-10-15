МТС: стратегия торговли на ближайшие месяцы
Акции МТС на прошлой торговой сессии вернулись к отметкам открытия постдивидендной сессии. Поддержку оказывали уровень 265 руб. и 262-периодная скользящая средняя на четырехчасовом графике.
Однако свечная формация на дневном графике говорит о практически полном поглощении предыдущей сессии, что является негативным сигналом. Утром продавцы подтвердили свои намерения — акция пошла ниже поддержки 265 руб. в направлении локальных минимумов октября. Впрочем, для уверенности в таком сценарии лучше дождаться закрепления ниже указанного уровня. После закрепления целью станет промежуточный уровень 263,5 руб. и трендовая линия поддержки неподалеку. Далее – уровень 262 руб.
Формально, до очередных годовых дивидендов, то есть до лета следующего года мы должны будем увидеть восстановление акции в район максимумов этого года, к 290 руб. С учетом того, что ставки в экономике снижаются, есть шансы на более сильную динамику. Омрачить такие планы может ужесточение конкуренции в секторе. Однако пока МТС удается удерживать лидирующие позиции.
Тем не менее, до следующего дивидендного сезона больше полугода. Так как бумага из разряда дивидендных фишек, какой-либо острой позитивной или негативной динамики ждать от нее не приходится. Есть предположение, что несколько месяцев акция сможет оставаться в широком пилообразном боковике, скажем между 275 и 250 руб. Если так, то открывается хорошая возможность поспекулировать, выкупая просадки от важных уровней и фиксируя на 5-7% выше.
На недельном графике акция получает поддержку вблизи 262-периодной скользящей средней. Важными уровнями поддержки также можно назвать 255 руб. и 248 руб. Ключевым ближайшем сопротивлением является уровень 272 руб. В случае появления сильного негатива, возможно на внешних рынках, акции вряд ли пройдут ниже долгосрочной трендовой линии поддержки в районе 235-240 руб., которая является по сути нижней границей долгосрочного треугольника. В целом долгосрочную тенденцию можно назвать нейтральной, что характерно для зрелой дивидендной акции.
Сопротивления: 269 / 272 / 274
Поддержки: 265 / 262 / 257 / 255 / 252
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