Мы полагаем, что торговое соглашение, которое заключили на прошлой неделе США и КНР, устраняет одно из главных препятствий для снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 октября. На декабрьском заседании возможно еще одно снижение ставки ЦБ, и в этом случае к концу года она опустится до 6,50%.

Последний раунд американо-китайских переговоров завершился относительно успешно, и мы полагаем, что рынки стабилизируются около текущих уровней. В соответствии с условиями промежуточного соглашения США не будут повышать пошлины на китайский импорт (которые должны были вступить в силу сегодня), а Китай, в свою очередь, увеличит закупки американской сельхозпродукции. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку "первым этапом" и заявил, что соглашение будет подписано через три недели. Несмотря на ограниченность достигнутых договоренностей, мы полагаем, что на рынках некоторое время сохранится оптимизм.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора есть основания снижать ставки более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, поскольку инфляционные риски сейчас слабее, чем в сентябре, когда состоялось предыдущее заседание ЦБ. Мы полагали, что основным препятствием для снижения ставки в октябре был неопределенный внешний фон — в первую очередь разногласия между США и Китаем. Теперь, после заключения соглашения, Центробанк, на наш взгляд, вполне может снизить ставку на следующей неделе, не дожидаясь прояснения ситуации к декабрю.

По нашему мнению, если в дальнейшем не произойдет заметного ухудшения отношений США и Китая (хотя, безусловно, возможны изменения в обе стороны), ЦБ РФ еще раз снизит ставку в декабре — до 6,50%. Мы считаем, что это не позволит инфляции замедлиться до уровней ниже 2,5% в 2020 году.

Дальнейшая деэскалация торгового конфликта и ослабление глобальной экономической напряженности откроют возможность для еще более существенного снижения ставок в будущем году. По нашему мнению, если в развитых странах продолжится смягчение денежно-кредитной политики, ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2020 года может достигнуть 6,00% (это нижняя граница диапазона 6-7%, который регулятор считает нейтральным с точки зрения инфляции). Мы полагаем, что возможно и более существенное снижение ставки Центробанка, если станет очевидно, что инфляция уверенно держится ниже 4%.